Cinque serate per lo “Shopping sotto le stelle” a Carpi, con spettacoli di arte di strada

Dal 21/06/2023 al 19/07/2023

Dopo il successo dello scorso anno, tornano le aperture serali degli esercizi in Centro storico, cinque mercoledì da vivere all’insegna del divertimento, della convivialità e dell’arte di strada. Formula vincente non si cambia, quindi anche quest’anno “Shopping sotto le stelle” propone un cartellone di appuntamenti capaci di accontentare i gusti di tutti con un occhio di riguardo alle famiglie e a chi decide di trascorrere serate estive al fresco, passeggiando per le vie del centro tra negozi aperti, distese di bar e ristoranti e artisti di strada.

Mercoledì 21 si comincia con i Locomotiv, compagnia italo-ceca che porta a Carpi una fantastica macchina scenica in stile clown ispirata al genio di Hayao Miyazaki, regista e sceneggiatore giapponese noto al grande pubblico per “La città incantata”: lo spettacolo inizierà alle 21:30 e si dipanerà per le strade del centro fino alle 23:00 circa.

Nei successivi mercoledì scenderanno in strada, sui propri trampoli pneumatici, i francesi Cie Tac o Tac (28 giugno) e i danzatori italiani della compagnia “Invasioni lunari” (5 luglio), con una performance suggestiva capace di evocare un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d’ombra.

Mercoledì 12 luglio sarà invece la banda Rulli Frulli ad accompagnare con le note il mercoledì sera, infine il 19 luglio si chiuderà con una speciale “Carpi Shopping Night” che vedrà protagonisti i negozi e le distese dei pubblici esercizi.