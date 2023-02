Maxi-processo Italpizza, il presidio SI Cobas blocca Corso Canalgrande

Nell'ottobre scorso, 66 persone (tra cui molti sindacalisti) sono state rinviate a giudizio nell'ambito del Maxi-processo Italpizza, che vede il per altro Sindacato SiCobas indicato come responsabile civile. Oggi, in concomitanza con la prima udienza dibattimentale, i membri del sindacato hanno convocato uno sciopero generale provinciale organizzando un presidio davanti al Tribunale di Modena.

A partire dalle 9 di questa mattina, una settantina di persone si sono radunate in Corso Canalgrande per protestare contro un processo che definiscono come un "attacco all'insieme dei lavoratori, dei disoccupati e degli sfruttati". La strada è stata chiusa dalla Polizia Locale all'altezza di San Giovanni del Cantone da un lato e di Via Emilia dall'altro, e sia l'ingresso principale che quello laterale del tribunale sono stati presidiati tutta mattina dalla Polizia. La protesta si è svolta in modo pacifico e ordinato, e gli interventi dei sindacalisti si sono alternati a cori e musiche.

Ricordiamo che la vicenda giudiziaria riguarda gli scontri che tra dicembre 2018 e giugno 2019 hanno interessato lo stabilimento Italpizza di Strada Gherbella. Ai 66 imputati sono contestati i reati di violenza privata, resistenza aggravata e violazione dell'art. 18 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, quest'ultimo recante l'obbligo di avviso al Questore che sorge a carico dei promotori di una pubblica riunione.