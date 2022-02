"Siamo ovunque", a Modena lo spettacolo che parla di diritto all'uguaglianza

“Più che liberatrici, due che si sono salvate a vicenda. E diventiamo un corpo fatto di 10, 100, 1000 pugni chiusi che non ha paura delle botte, della polizia, di perdere il lavoro”.

“Siamo Ovunque” è uno spettacolo che narra storie, attraverso la sola voce dell’attore che si fa strumento per rivivere, ascoltare e ritrovare un mondo tenuto nascosto. Monologhi che trattano il desiderio di vite semplici, il cui orientamento sessuale ha incontrato l’odio e l’ignoranza del mondo. La battaglia per il diritto all’uguaglianza e all’amore, contro la discriminazione e la fede verso un mondo che deve essere migliore di così. Attraverso le parole e il linguaggio musicale, lo spettacolo porta a credere che ancora per tutti ci sia una possibilità. L’uomo ha l’occasione di andare ben oltre il colore della pelle, il genere e la provenienza, per vivere invece il desiderio di una sola casa comune.

Lo spettacolo si terrà sabato 19 febbraio, alle ore 21.00 al Teatro Nero di Modena, e sarà portato in scena dalla Compagnia delle Lucciole. Il biglietto ha un costo di 12 euro.