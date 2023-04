Alla scoperta di simboli e segreti del Duomo di Modena

Sabato 13 maggio ore 15, con il Patrocinio del Comune di Modena, l'Associazione Culturale LaRoseNoire propone una visita guidata dal titolo "Simboli e segreti del Duomo di Modena". Un affascinante viaggio attraverso il tempo nei simboli e nei misteri di una cattedrale unica al mondo con Elisabeth Mantovani, storico dell'arte ed esperta di simbolismo medievale. La visita si svolgerà all'esterno e all'interno del Duomo. Nuovi racconti e scoperte sul Duomo di Modena!



Ritrovo ore 15 davanti al Duomo di Modena in Corso Duomo. Per informazioni e iscrizioni: info@larosenoire.it, tel. 3391196575. Telefonare nei seguenti orari: dalle 12.30 alle 14 dal lunedì al venerdì solo per informazioni, le prenotazioni si effettuano tramite email.