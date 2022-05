Dieci anni dal Sisma in Emilia e dieci anni dal naufragio della Concordia. L'incontro con Franco Gabrielli

Una riflessione sulla gestione delle emergenze in occasione del decennale del Sisma in Emilia Romagna e dieci anni dopo il naufragio della Concordia: è questo il tema dell’incontro con FRANCO GABRIELLI sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per la Sicurezza dello Stato e autore del libro "Naufragi e nuovi approdi" edito da Baldini+Castoldi.

All'incontro saranno presenti il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, il senatore Vasco Errani già presidente della regione e commissario per la ricostruzione, Paolo Belli che racconterà la sua esperienza nei campi e il sindaco di Carpi Alberto Bellelli. Conduce e coordina Pierluigi Senatore.

Nel presentare il proprio libro “Naufragi e nuovi approdi” (edizione Baldini Castoldi), Franco Gabrielli porterà una testimonianza preziosa di quel drammatico 2012, che lo vide nominato Commissario del Governo già in gennaio in occasione del naufragio della Costa “Concordia” all’isola del Giglio; e, pochi mesi dopo, coordinatore, in quanto capo della Protezione civile, delle operazioni per gestire l’emergenza terremoto nella Bassa emiliana.