Carpi, appuntamento allo Skatepark tutti i mercoledì d'estate

Dopo il successo dell'estate scorsa allo Skatepark di Carpi, in un area di 1400 mq di verde e pista da skate in via Carlo Sigonio 25, ritornano le serate di tutti i mercoledi di estate a partire dal 22 giugno e anche di alcuni sabati sera - nell'ambito del progetto Carpinsieme - tra music, skate, sport, eventi e arte. Tante serate in uno skatepark reso più bello dall'artista SEBA con due bellissimi murales situati all'ingresso dello Skatepark rinnovato. Dalle ore 18 alle ore 24 Dj Set, musica dal vivo, food, drink e gnocco fritto. Ci sarà il pingpong, e tanto intrattenimento con ospiti che hanno fatto la storia nazionale e mondiale delllo skate.

Il progetto "Carpinsieme" riceve il sostegno e patrocinio del Comune di Carpi - Assessorato politiche giovanili e sport, Nuovo MAC'è, Regione, Fondazione Cassa Risparmio di Carpi. Con l'adesione di Uisp sport per tutti, Fisr-Federazione italiana Sport Rotellee Arci.

Saranno serate per stare insieme ad ingresso gratuito e aperto a tutti, con tanta voglia di stare insieme. Allieteranno le serate i seguenti Dj set mercoledì 22 giugno GIULY WITCH & Viperettis con Musica Punk roch80 S, seguiranno STAN e LILL BENZ mercoledi 29 giugno con musiche hipop, trap, drille tanti altri dj Rap, Punk e Rock, oltre a gruppi musicali dal vivo e nuovi artisti emergenti. Il programma musicale completo sarà comunicato nel corso delle settimane dagli organizzatori.

Inoltre vi saranno due eventi di "Meet And Skate": mercoledi 13 luglio - raduno nazionale degli skaters allo Skatepark, una giornata di Skate di grande livello e musica per stare insieme e sabato 30 luglio con "Girls Skate Club", dove lo skate sarà al femminile.

Il 29 e 30 luglio ci sarà infine un importante evento con il Circolo Sociale Giuseppe Graziosi rivolto ai Giovani per la citta di Carpi con un programma in fase di definizione.

Allieteranno le serate oltre la musica ,Gnocco fritto ,pizzette ,Hot Dog, panini,aperitivi e bevande presso il bar del TSC oltre ad altre attività di socializzazione tavolo di ping pong e biliardino in collaborazione con MA C'è assieme al Grande skate e friskate che animeranno le serate .Alcune serate illustreremo la storia ultratrentennale del Tsc ,invitando anche skeiters che intervisteremo e che hanno fatto la storia nazionale e mondiale dello Skate.

Le serate si concluderanno mercoledi 7 settembre, con l'ultima serata.