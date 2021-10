Skipass 2021, il circo bianco torna a ModenaFiere

"Snow must go on", dice il presidente della Fiera di Modena, Alfonso Panzani, lanciando lo slogan per la 27esima edizione dei Skipass, che torna in presenza dal 29 ottobre all'1 novembre per dare l'abbrivio alla ripartenza del turismo sulla neve, fermo da due anni a causa della pandemia. E in effetti tra gli operatori del mercato sciistico e il pubblico c'è una gran voglia di tornare in pista, come dimostrano i numero del salone del turismo e degli sport invernali che precede di circa un mese l'apertura degli impianti, fissata, neve permettendo, al 4 dicembre. "Lo scorso anno Skipass fu cancellata a quattro giorni dall'apertura, per cui questa edizione è come un nuovo inizio.

Del resto, le aziende non hanno avuto nessun timore: abbiamo 150 espositori su 30.000 metri quadrati, praticamente tutto il quartiere, con i più importanti brand mondiali del settore", sottolinea il direttore della Fiera di Modena, Marco Momoli, confermando le misure di sicurezza che accompagnano il ritorno in presenza degli eventi fieristici: misurazione della temperatura, obbligo di green pass e di mascherina. Anche la vendita dei biglietti avviene per via telematica. "Abbiamo venduto migliaia di biglietti, più degli anni scorsi. Le premesse sono ottime", assicura Momoli.

Fra eventi spettacolari ed esibizioni sportive, novità tecniche, una pista di sci di fondo, degustazioni gastronomiche e tanti ospiti, uno dei momenti più importanti di Skipass riguarda come sempre l'aspetto commerciale, cioè la commercializzazione di pacchetti vacanze fra gli operatori del settore. Lo Skipass Matching Day, il momento di scambio B2B, quest'anno è in programma venerdì.

Un grande stand a tema di 300 metri quadri (padiglione A) sarà, per i quattro giorni della manifestazione, la 'casa' dell'Appennino che si estende fra Emilia-Romagna e Toscana. Le due regioni hanno rinnovato pochi giorni fa l'accordo per la promozione congiunta del turismo slow sulla montagna fino al 2024 e adesso saranno insieme a Skipass per proporre le vacanze neve con gli operatori delle 17 località invernali tosco-emiliane. La federazione italiana sport invernali (Fisi) sarà presente come ogni anno con una spazio dedicato, che ospiterà i campioni delle varie discipline.

