Sleddog alle Piane di Mocogno e le altre iniziative sulla neve

Alle Piane di Lama Mocogno, il weekend del 25 e 26 febbraio è ricco di iniziative.

Innanzitutto tornano gli appuntamenti con lo sleddog al Centro Fondo Lama Mocogno in collaborazione con il musher Luca Fontana. E' possibile prenotare il giro in slitta per bambini (fino a 40kg) nei giorni di sabato 25 e domenica 26 febbraio scrivendo via whatsapp al numero 320 7585881.

Per i più grandi, continuano gli appuntamenti con le ciaspolate organizzate dal Centro Fondo Lama Mocogno alle Piane di Mocogno. Domenica 26 febbraio si terrà la 4° ciaspolata del 2023, con partenza e arrivo dal Centro Fondo. Ritrovo ore 8.30 al Centro Fondo Lama Mocogno, partenza ore 9.00. Possibilità di noleggiare le ciaspole. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 24 febbraio al numero 328 8550324.

Non mancherà inoltre, in entrambi i giorni, la possibilità di fruire delle piste da fondo Centro Fondo Lama Mocogno, pista da bob, baby park con giochi sulla neve, sci da discesa (Campo maestri, poggio 1 e poggio 2 e pista del Duca), Oasi degli Animali (sempre accessibile), escursioni in ciaspole: in loco disponibili mappa e nolo attrezzatura, noleggio sci da fondo, sci da discesa e slittini, cucina tipica da gustare.