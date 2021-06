Musica, sport e street food a Castelfranco: al via la Slide Down Week

Da venerdì 18 a domenica 20 giugno, il Parco Ca' Ranuzza di Castelfranco Emilia ospiterà la "Slide Down Week - Food Edition", una tre giorni ricca di cibo di strada di qualità e divertimento. Non mancheranno la musica, a cura di Estragon Club, e nemmeno i tornei di volley. di qualità e non solo, perché come cornice avremo tornei di volley a cura della Slide Down Week. Infine, intrattenimento per bambini e birra fresca per i più grandi, il tutto con ingresso gratuito.

Venerdì la festa inizierà alle 17 e si concluderà alle 23, mentre sabato e domenica prenderà il via alle 12. In ottemperanza alle vigenti misure di distanziamento sociale Anti Covid, sarà consentito l’accesso a un numero ristretto di persone. All’entrata sarà necessario attendere il proprio turno e seguire le indicazioni del personale addetto. Sarà obbligatorio usare la mascherina quando non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno un metro.

L'evento è in collaborazione con il Comune di Castelfranco Emilia, la Slide Down Week, il Feed n Food, l'Estragon Club e Quattro Eventi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web oppure contattare info@feednfood.it.