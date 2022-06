Quattro giorni di Slide Festival a Castelfranco, sul palco i Rio e i Finley

Quattro giorni di completa “immersione” nel verde, abbracciati a tantissime delizie da gustare e da bere, accompagnati da tanta musica live, dj set e divertimento. Questi gli ingredienti dello Slide Festival Food, Music & Fun di scena da giovedì 16 giugno nel parco di Cà Ranuzza, l’immenso polmone verde nel cuore di Castelfranco Emilia: una quattro giorni di grande intensità e ricca di iniziative, che si protrarrà fino alla tarda serata di domenica 19 giugno, sempre all’insegna dello street food e della totale convivialità. Si tratta infatti del format che unisce tutti i migliori Food Truck d’Italia che prevede anche il ritorno del Torneo di Calcetto Saponato. Ciliegina musicale sulla torta, i Rio in concerto questa sera e i Finley sabato, insieme a tanti altri artisti che si alterneranno sul palco nel corso dell’intero festival.

“Tutto pronto, anzi prontissimo per quest’ulteriore iniziativa tanto attesa nel maxicartellone di oltre 140 appuntamenti che caratterizzerà l’estate 2022 di Castelfranco Emilia – dichiara soddisfatta l’Assessore alla Promozione del Territorio e alle Politiche Partecipative Silvia Cantoni sottolineando come – finalmente stiamo tornando alla piena condivisione dal vivo di appuntamenti ed eventi. Ne avevamo veramente bisogno dopo oltre due anni di estrema difficoltà ed ora ci siamo. Cosa di meglio, dunque, se non inserire in programma anche una bellissima quattro giorni tutta all’insegna dello Street food? Crediamo, infatti, che anche grazie a iniziative come questa, potremo riassaporare la bellezza dello stare insieme, grandi, piccini, ragazzi e ragazze, con tanta musica e divertimento, dando così una declinazione ancora più profonda alla parola inclusività: iniziative come questa e, mi piace ricordarlo, come tutte quelle che abbiamo ideato fianco fianco con tutte le associazioni del territorio per l’intera stagione estiva, non solo abbracciano e abbracceranno step by step tutta la comunità, sono proprio per loro natura completamente trasversali e a misura di famiglie. Senza dimenticare – ha concluso – che l’obiettivo del festival è quello di proporre un’offerta gastronomica quanto più ampia e diversificata, dando spazio a prodotti locali che rappresentino le eccellenze territoriali rivisitate in chiave street, ma che sappia anche incuriosire con piatti particolari, sperimentali, o che provengono da cucine diverse da quella italiana. Un ricco menù, insomma, che va incontro alle esigenze di ogni palato. Tutti, infatti, potranno trovare qualcosa di squisito, di dolce o salato, da cui lasciarsi incuriosire e tentare”.

Ancora poche ore e scatterà ufficialmente il semaforo verde. Questi gli orari: giovedì 16 Giugno dalle 18.00 alle 23.30, venerdì 17 Giugno dalle 17.00 alle 00.30, sabato 18 Giugno dalle 12.00 alle 00.30 e infine domenica 19 Giugno dalle 12.00 alle 23.30. Tutto ad ingresso gratuito.