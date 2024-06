Dj Ralf, Gazzini, lo Zoo di 105: a Cà Ranuzza torna lo Slide Festival

Torna a Castelfranco Emilia, grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, l'Associazione di Promozione Sociale ‘Slide Down Week’ e l’agenzia di organizzazione eventi ‘Boom Eventi Srls’, lo “Slide Festival”, l’evento annuale a ingresso gratuito, che si terrà al Parco Cà Ranuzza di Castelfranco Emilia da giovedì 13 a domenica 16 Giugno. Un evento che apre la stagione estiva del bellissimo Parco Cà Ranuzza. A ciò si aggiunge l’importanza di un’iniziativa ormai storica per la città di Castelfranco Emilia pensata e voluta dai giovani, per i giovani. Questo è il progetto che anima il Parco Cà Ranuzza: diventare un luogo per tutti, in cui cittadini e visitatori possano ritrovarsi.

Il palco si inizierà a scaldare il giovedì alle 19.30 con i primi dj del territorio che apriranno il Festival prima dei tre ospiti della serata: I.G.N.A, il noto dj modenese che da oltre 20 anni impone il suo groove nelle migliori dance floor d’europa; Federico Grazzini, dj, produttore, remixer che arriva direttamente dallo Zoo Project di Ibiza, passando dal Womb di Tokyo al Cielo di New York City, dal Watergate di Berlino al Fabric di Londra, fino al noto Tomorrowland Festival. A conclusione della prima serata l’esibizione dell’icona del night clubbing italiano, dj Ralf, per molti anni resident dj del Cocoricò di Riccione, che proseguirà fino alle 00.00.

Si riprenderà il venerdì, dalle 19.30 all’1.00 di notte, con due artisti che si esibiranno per la prima volta sul palco dello Slide Festival: Becky dj, dj resident del gruppo Selecta, muove i primi passi debuttando in discoteche come VOX Club e Baluardo, per arrivare oggi anche in riviera, più in particolare nella discoteca Caino di Milano Marittima. Dalle 22 parte il Libidine Refresh Party, format che riporta allo splendore la musica anni 90/2000, selezionata e mixata dai modenesi dj Mirko Donnini e dj Reks.

Il sabato si darà spazio a diversi emergenti del territorio: ad aprire saranno Rick e Mors, seguiti da Matd fino alle 21.30. A partire da questo momento, fino alle ore 23.30, suonerà dj Reks, dj e produttore modenese con oltre un milione di visualizzazioni su Tik Tok. Arriviamo infine al grande ospite della serata: Matteo Botteghi, che farà scatenare il Parco fino all’ 1.00 di notte. Botteghi è un vero e proprio marchio di fabbrica per la musica house made in Italy: supportato da star della consolle come David Guetta, Tiësto, Hardwell, Alok, Morten, Fedde Le Grand, Bob Sinclar, Laidback Luke e ospitato da club e festival di tutta Italia e buona parte d’Europa, Botteghi è riuscito a creare una firma inconfondibile sulla produzione discografica e sul DJ-Set.

Si chiude domenica, con lo ‘Zoo di 105’, sul palco dalle ore 21.30, con la presenza di Wender e Pippo Palmieri che saranno preceduti e seguiti dal Dj Set di Dale Jo, artista locale.

Ritorna inoltre, il Food Truck Festival che raccoglie alcuni tra i migliori Street Chef d’Italia, che animeranno il Parco Ca’ Ranuzza in pieno stile street food con prelibatezze regionali ed Internazionali. Un menù ricco per tutti i giorni del Festival, sia a pranzo che a cena. Non mancherà nemmeno lo sport, con il ritorno della quattordicesima edizione dell’atteso torneo di Calcetto saponato di Castelfranco Emilia, che si svolgerà tutti i giorni dalle 17.00 alle 23.00.

Sulla scia del successo oltre le aspettative per l’edizione dello Slide Festival dello scorso anno, con una partecipazione di circa 20mila persone nei quattro giorni, che hanno riempito il Parco, ”Abbiamo deciso anche quest’anno deciso di coinvolgere tutta la cittadinanza con uno sforzo incredibile sia economico che umano. Tante le Associazioni presenti, tanti gli attori a cui va riconosciuto lo sforzo per l'organizzazione dell’evento. Ringraziamo la Città di Castelfranco Emilia per la rinnovata collaborazione al fine di realizzare questa bellissima esperienza” – afferma Patrizio Grimaldi, legale rappresentate di bOOm Eventi srls.