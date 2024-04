A Spilamberto un tuffo nel gusto con la seconda edizione di Slow Food Park

In concomitanza con l'ottava Edizione di "Vignaioli Contrari" torna anche la seconda edizione di Slow Food Park, trasformando il piazzale davanti alla Rocca Rangoni di Spilamberto in un'oasi gastronomica senza precedenti. Più di 20 espositori provenienti da tutta Italia si riuniscono per celebrare l'arte culinaria e l'artigianato locale, offrendo un'ampia varietà di prelibatezze gourmet.

Questo evento unico offre ai visitatori l'opportunità di immergersi in una cornucopia di sapori autentici, dalle specialità regionali ai prodotti tipici provenienti da ogni angolo d'Italia. Salumi, formaggi, liquori, birre artigianali e molto altro ancora aspettano di essere scoperti e apprezzati. L'atmosfera vivace e accogliente del Slow Food Park invita a condividere momenti di convivialità e scoperta culinaria con amici, familiari e appassionati di buon cibo.

L'accesso all'evento è aperto a tutti, aggiungendo un tocco di festa e gioia alla manifestazione Vignaioli Contrari.