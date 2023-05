Slow Food Park, appuntamento con il cibo artigianale a Spilamberto

Il 13 e 14 maggio a Spilamberto appuntamento con lo "Slow Food Park", la grande novità di quest'anno che vi porterà in un viaggio culinario indimenticabile nel cuore della tradizione artigianale. In concomitanza con la settima edizione di Vignaioli Contrari, questo evento straordinario si terrà nel suggestivo parco di Rocca Rangoni, offrendo un'esperienza unica per tutti i sensi.

A "Slow Food Park" avrete l'opportunità di immergervi in un mondo di sapori autentici provenienti da tutto il nord Italia. I banchetti di degustazione e di acquisto saranno un vero e proprio paradiso per gli amanti del cibo artigianale. Potrete assaporare una vasta selezione di salumi e formaggi, realizzati con maestria dalle mani esperte dei produttori locali. Ogni boccone sarà una scoperta di tradizione e qualità. Ma le sorprese non finiscono qui. A "Slow Food Park" troverete anche una vasta selezione di liquori e birre artigianali, per soddisfare ogni palato. Potrete degustare gli aromi intensi e gli abbinamenti unici che solo i prodotti tipici locali possono offrire.

Questo evento è aperto a tutti, perché crediamo che il buon cibo debba essere accessibile a ogni persona. Che siate gourmet appassionati o semplicemente curiosi di scoprire nuovi sapori, "Slow Food Park" è il luogo ideale per esplorare, assaggiare e apprezzare la ricchezza del patrimonio culinario italiano. Oltre alla degustazione, avrete anche la possibilità di acquistare direttamente i prodotti artigianali che avrete amato di più. Potrete portare a casa un pezzo di autenticità e sostenere i produttori locali, mantenendo vive le tradizioni enogastronomiche della nostra terra.



Vi aspettiamo numerosi a "Slow Food Park", dove la passione per il cibo artigianale e l'amore per la tradizione si fondono in un'esperienza indimenticabile. Pronti a vivere una giornata all'insegna della bontà e dell'autenticità del cibo “Buono, Pulito e Giusto”? Non mancate!