Musica, allo Smallet Jazz Club arriva il Dario Carnovale Trio

Il primo concerto del 2022 dello Smallet Jazz Club di Modena (Via Niccolò dell'Abate 66) ha registrato il Sold Out, una buona notizia per la ripresa dei concerti in presenza che significa che il nostro lavoro sta dando buoni frutti per il futuro. L’Associazione Amici del Jazz di Modena prepara quindi una stagione ricca di appuntamenti e oltre ai concerti nella sala al primo piano sta producendo ogni lunedì la storica Jam Session, che da più di vent’anni vede il Free Quartet capitanato da Lucio Bruni e Cesare Vincenti.

Sabato 22 gennaio, alle ore 21.30, sarà il turno di "Dario Carnovale Trio - Play Standards", la formazione musicale che vede Dario Carnovale al pianoforte, Lorenzo Conte al contrabbasso e Paolo Birro alla batteria.

Questo nuovo progetto rende omaggio alla tradizione del jazz attraverso l'interpretazione degli standard ovvero le singole canzoni contenute nei musical di Broadway rese celebri dalle versioni cantate dalle splendide voci di Sinatra, Tony Bennet, Peggy Lee, Billy Holiday etc. o dalle reinterpretazioni strumentali dei maestri del jazz che hanno reso immortale il jazz. Carnovale ha un curriculum pieno di premi e di collaborazioni, infatti si è esibito con Paul Jeffrey, Scott Hamilton, Pietro Tonolo, Fabrizio Bosso,Marco Tamburini, Francesco Bearzatti, Flavio Boltro, Cory Cox, Klemens Marktl,Jaka Kopac, Philipp Zarfll, Paolino Dalla Porta, Stefano Senni, Rosario Bonaccorso, Alfred Kramer, Robert Bonisolo, Dado Moroni, Paolo Birro, Aldo Zunino, Stefano D'anna , Mimmo Cafiero, Luca Colussi, Paolo Recchia, Pietro Ciancaglini, Simone Serafini, Silvano Borzacchiello, Francesco Guaiana, Nicola Fazzini, Luca Lo Bianco,Tommaso Cappellato.

I posti disponibili sono 80. L'ingresso al concerto ha un costo di 10 euro, e i biglietti sono acquistabili online a questo link, oppure direttamente sul posto. Per ulteriori informazioni, contattare il numero telefonico 345 7902481.