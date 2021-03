“Smettetela di farci la festa”, il libro sugli stereotipi di genere di Anarkkika – Stefania Spanò

Già ospite di Legacoop Estense nel 2019 in occasione della presentazione della sua mostra itinerante “Non chiamatelo Raptus”, che affrontava il tema della violenza sulle donne e delle discriminazioni di genere attraverso il disegno, Anarkikka torna per parlare del suo libro “Smettetela di farci la festa”, che contiene un’ottantina di bellissime tavole disegnate negli ultimi anni – alcune inedite. Il libro, come scrive la stessa autrice, “racconta di donne per parlare di società e della cultura in cui ognun* di noi cresce, ingabbiat* in ruoli stereotipati funzionali a quel sistema di potere alla base delle relazioni umane che alimenta discriminazioni, disparità e violenza.”

Chi è Anarkikka? L’autrice, nella vita Stefania Spanò, si presenta così sul suo blog: “Sono Anarkikka. A volte mi chiamano Stefania. All'anagrafe non più giovanissima, ma non ci faccio caso. Napoletana, ma non faccio caso neanche a questo. Sono illustrautrice. Racconto di violenze su donne e bambini, di disparità e discriminazioni, di diritti umani e diritti negati. (…). Silenziosa dalla nascita, ho sempre disegnato, ma da quando mi piace parlare, vignetto pure.”

All’evento online parteciperanno, assieme all’autrice, Catia Toffanello di Legacoop Estense, Daniela Grenzi e Paola Vigarani della Cooperative Lunenuove – Collettivo Venere50, e Giovanna Rossi, di Collettivo Venere50. Porteranno un saluto Paola Guerzoni, Sindaca di Campogalliano e Andrea Benini, Presidente di Legacoop Estense.