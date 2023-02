"Smiling", la Compagnia del Sidro in scena al Teatro Tempio

Prezzo non disponibile

La Compagnia del Sidro insieme ad Accademiamo aps metterà in scena domenica 19 febbraio (ore 17.00 e ore 20.00) al Teatro Tempio lo spettacolo “SMILING”, con la regia di Daniele Sirotti.

SMILING è uno spettacolo brillante: un regista deve scegliere gli attori per il suo prossimo film aiutato dalla sua segretaria pasticciona: visionerà diversi aspiranti attori che daranno prova delle loro capacità proponendo scene divertenti per ottenere la parte… e alla fine il nostro regista sceglierà sicuramente il migliore! SMILING, ridendo insieme!

“Smiling è la seconda produzione della Compagnia del Sidro, che ho creato mettendo insieme appassionati di teatro che hanno voglia di misurarsi col pubblico. La Compagnia del Sidro è nata per divertire ed interessare, creando spettacoli che non solo appassionino chi li mette in scena, ma divertano e piacciano anche a chi li va a vedere, costituendo una valida proposta di intrattenimento. Smiling lo dice il titolo dello spettacolo, vi farà ridere e divertire.”, sottolinea Daniele Sirotti.

È possibile prenotare i biglietti dello spettacolo sul sito www.accademiamo.com compilando l’apposito form o scrivendo su wp al numero 338 654 0137.

Daniele Sirotti oltre a dirigere la Compagnia del Sidro, è direttore dei corsi teatrali BLUE ROSE presso il Teatro Tempio a Modena e presso il Teatro Cinema Ariston a San Marino di Carpi. I corsi teatrali sono rivolti a bambini, ragazzi e adulti di qualsiasi età, con diversi livelli di esperienza.

Il Teatro Tempio è sede di una proposta multidisciplinare che si sta consolidando, grazie al lavoro dei professionisti che vi svolgono attività tutto l’anno e al lavoro della Associazione

Tempio, diretta da Angelo Santimone e questo contribuisce ad aumentare i flussi di frequentazione della Zona Tempio e a riqualificarla. Per ulteriori informazioni Maja Argenziano per Compagnia del Sidro – 3351807957.