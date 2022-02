Sassuolo, la stagione del Crogiolo inaugura con il recital teatrale "Sogna mia cara anima"

Inizierà venerdì 18 febbraio a partire dalle ore 21, la stagione 2022 del Crogiolo Marazzi di Sassuolo: con sette appuntamenti ad ingresso gratuito, ma su prenotazione, che porteranno in città alcuni dei nomi più illustri del teatro e della cultura italiana.

Venerdì 18 febbraio l’appuntamento è con Paola Gassman e Ugo Pagliai in “Sogna mia cara anima”: un recital teatrale della coppia inossidabile del miglior teatro italiano, dove la poesia è protagonista. Con Gassman e Pagliai, nel reading “Sogna mia cara anima”, sarà possibile rivivere i dialoghi famosi della drammaturgia internazionale e ripercorrere anche i versi di poeti immortali come William Shakespeare, Dante, Gabriele D’Annunzio, Jacopone da Todi.

L’ingresso è gratuito ma con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma Eventbrite; possibilità di ingresso in loco in caso di posti residui.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).