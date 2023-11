Il sogno come auto guarigione. a Carpi un incontro con la ricercatrice Marie Noelle Urech

Il sogno come auto guarigione: questo l’argomento del seminario che, sabato 25 e domenica 26 novembre, si terrà presso la sala conferenze del Club Giardino di Carpi, tenuto dalla ricercatrice Marie Noelle Urech e promosso dall’Associazione Rinascita Universale.

La due giorni ha come scopo l’insegnamento di metodi per l’interpretazione dei sogni e per la loro programmazione (incubazione) al fine di ricevere risposte dal proprio “Essere profondo” su conflitti o problemi in cerca di soluzione.

Si tratta di pratiche oniriche di facile apprendimento, al di fuori del modello psicoanalitico, per sollecitare soluzioni ai propri problemi, decodificare i sogni con abilità e capacità introspettiva, senza dipendere dall’aiuto esterno. Il seminario punta a incentivare la connessione dei partecipanti con la propria coscienza e creatività.

Belga d'origine, Marie Noelle Urech vive in Italia dal 1983. Collabora da anni con la rivista Natura & Benessere. Counselor e supervisore del Metodo psiconcologico del dr. Carl Simonton, dirige il suo centro italiano. Ispirandosi alle conoscenze di Ildegarda di Bingen, ha fondato l'Associazione Viriditas, le cui ricerche e attività si focalizzano sui meccanismi sottili della guarigione e sull'educazione a una visione globale dell'uomo e della medicina. Conduce da anni una ricerca sulla dimensione onirica, ispirata alle conoscenze ancestrali dei popoli del sogno e che integra le ultime ricerche della fisica quantistica. Conduce seminari in Italia e si occupa anche di formazione in Counseling.

I lavori si terranno, entrambe le mattine, dalle ore 9.30 alle 13.00, mentre il pomeriggio di sabato dalle ore 14.00 alle 18.30 e domenica dalle ore 14.00 alle 17.30.

Occorre portare con sé un quaderno per scrivere, vestiti comodi e ampi, calzettoni.

Iscrizione obbligatoria. Per informazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo segreteria. rinascitauniversale@gmail.com.