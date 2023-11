Soliera contro la violenza sulle donne e lo spettacolo INdiVISIBILE

Giovedì 23 novembre 2023, ore 21.00 al Centro polivalente di Limidi (Mo) in Via Papotti n. 18, serata speciale in occasione della ricorrenza della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne (ricorrenza annuale il 25 novembre decisa dall’ONU). La nota coppia artistica Elisa Lolli (attrice ed autrice) e Marco Sforza (musicista) presenta lo spettacolo INdiVISIBILE.

Storie di donne il cui denominatore comune è appunto il “non essere a fuoco”, l’essere invisibili, prima con sé stesse poi nella relazione, e infine nella narrazione che viene fatta della violenza, quando essa si manifesta. Allora il mostrarsi, a sé stesse e al mondo, il superare la vergogna di ciò che si è vissuto e di ciò che si è, mettendoci il nome, la faccia e se serve il proprio corpo, è per queste donne, e per tutti, il primo passo per riappropriarsi di sé e del proprio diritto ad essere, e ad essere come si è.

La problematica toccata da ELISA e MARCO in questa loro rappresentazione è oggi particolarmente attuale e c’è bisogno dell’impegno di tutti per sconfiggere questa orribile piaga.

L’evento è come sempre aperto al pubblico e ad ingresso gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione. L’iniziativa, l’ultima del 2023, rientra nel programma 2023-2024 predisposto dal Centro Polivalente, col contributo della Fondazione Campori di Soliera (Mo), nella considerazione che argomenti culturali e scientifici interessano tante persone e che vi è un bisogno insoddisfatto cui il centro cerca di dare risposte.