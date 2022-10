I Sonohra alla serata anni 2000 del Notte Tempio per l’ultima data live del 2022

Unica del tour autunnale e ultima tappa del 2022 per il Liberi da Sempre 3.0 dei Sonohra che sabato 22 ottobre, dalle 22:30, si esibiranno al Notte Tempio di Modena, protagonisti di una serata a tema anni 2000. Annunciata direttamente dal duo veronese sui social qualche settimana fa, questa unica data live della tranche autunnale del tour, si preannuncia come una festa con cui i fratelli Luca e Diego Fainello saluteranno i fan per qualche mese, per dedicarsi a progetti nuovi e ambiziosi. La serata al Notte Tempio inizierà alle 22:00 con l’opening act delle Opposite, duo composto dalle modenesi Camilla Ronchetti e Francesca Basaglia che, spaziando tra sonorità pop, punk ed elettroniche, presenterà al pubblico 6 singoli tra cui l’ultimo, la ballata “Settembre” uscita un mese fa, “Fuori di me”, “Grido piano” e un mashup fatto sulla base di Good 4 U di Olivia Rodrigo.

Il 2022 ha regalato tante soddisfazioni ai Sonohra, a partire da un tour che li ha portati ad esibirsi in tutta Italia nei loro successi degli esordi, risuonando i brani nella loro versione originale della prima tournée del 2008, dopo la vittoria all’Ariston. Vere e proprie hit, come “Love Show”, “Salvami” e “Liberi da sempre” che li consacrarono tra le icone musicali italiane degli anni 2000, con un successo stellare anche all’estero, in Sudamerica. Il Liberi da Sempre 3.0 Tour è stata anticipato da 3 anteprime, tutte sold out, prendendo il via lo scorso aprile dal Legend di Milano, ed è proseguito nei mesi estivi, toccando in più date la Calabria, la Toscana e l’Emilia Romagna, per poi concludersi lo scorso 23 settembre allo Young Festival di Castelfranco Emilia.

Anticipato dall’uscita radiofonica del remake del loro cavallo di battaglia “L’Amore”, a fine maggio è uscito, prodotto da Saifam Music e per la prima volta nella loro carriera in vinile, il disco “Liberi da sempre 3.0” in cui i Sonohra ricantano con voci più mature tutto il loro fortunatissimo album d’esordio. Un progetto ambizioso con cui Luca e Diego spiegarono di aver finalmente fatto pace con loro stessi, rendendo quel disco una perfetta congiunzione tra i Sonohra degli inizi e i Sonohra di oggi. In piena estate è uscito poi uno dei 3 inediti contenuti nel disco, “Cosmopolitan”, caratterizzato da un sound che richiama gli anni 80, riportandoci in quell’epoca ruggente, stravagante e del boom di icone pop e cinematografiche.

Dopo aver quindi premuto il tasto play del loro vecchio walkman, rievocando un’epoca passata e suscitando nei loro fan tanti ricordi nel ricantare i vecchi successi sotto al palco, Luca e Diego ora scrutano l’orizzonte: < > hanno rassicurato i Sonohra che guardano avanti, dopo aver fatto tesoro di questi 14 anni di carriera, perché, parafrasando una loro canzone, la loro anima è sospesa in ciò che vivono.

Le prevendite della serata sono aperte su https://www.ticketsms.it/event/5TmQTgv0. L’ingresso al Notte Tempio è riservato ai soci ENCAP e sarà richiesta una tessera, al costo di 5 euro, acquistabile direttamente la sera del concerto.