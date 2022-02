"Sorelle" di Pascal Rambert arriva sul palco del Teatro Storchi di Modena

Dopo i successi di Clôture de l’amour (rappresentato in tutto il mondo e tradotto in 23 lingue), Répétition (Prova) e Architecture (con cui ha inaugurato il Festival di Avignon nel 2019 e ospite a VIE Festival nel 2020), Pascal Rambert, Premio del Teatro dell’Académie Française 2016, porta al Teatro Storchi di Modena sabato 19 alle ore 19.00 e domenica 20 febbraio alle 16.00 Sorelle, la versione italiana di Soeurs, un lavoro creato originariamente per Marina Hands e Audrey Bonnet. Il regista ha ripensato e rimodellato lo spettacolo per Sara Bertelà e Anna Della Rosa, che ha già lavorato con Pascal Rambert nella versione italiana di Clôture de l’amour e Prova prodotti da ERT / Teatro Nazionale rispettivamente nel 2012 e nel 2016.

Due sorelle, due versioni del passato, due visioni della vita: la prima è una donna in carriera, la seconda ha dedicato la sua vita agli altri, a chi aveva bisogno di aiuto. Dal loro incontro riaffiorano gelosie del passato, rivendicazioni infantili, risentimenti, malintesi, ferite ancora aperte, rivincite. Una lotta all’ultimo sangue in cui violenza e amore si confondono: come accade sempre nella scrittura di Rambert, le battute taglienti, le domande a bruciapelo si intrecciano, rimbalzano, si insinuano e inondano il palcoscenico, trascinando gli spettatori nel vivo delle verità e delle difficoltà delle due sorelle. Partendo da un conflitto famigliare, lo spettacolo arriva a descrivere in maniera raffinata e sottile una visione geopolitica perturbante per noi occidentali, sollevando temi sociali ed essenziali.

Il testo Sorelle fa parte dell’antologia Pascal Rambert della collana LineaExtra di ERT pubblicata con Luca Sossella editore.

Pascal Rambert (1962) è autore, regista e coreografo. Nel 2016 riceve il Premio Teatro dell’Académie Française per il complesso della sua opera. Structure production – Pascal Rambert & Pauline Roussille è ente associato del Théâtre des Bouffes du Nord dal 2017.

Pascal Rambert è artista associato di El Pavón Teatro Kamikaze e autore presso TNS – Teatro Nazionale di Strasburgo dal 2014.

Dal 2007 al 2017, ha diretto il T2G-Théâtre de Gennevilliers che ha trasformato in un centro teatrale nazionale di creazione contemporanea, luogo esclusivamente consacrato all’attività di artisti viventi (teatro, danza, opera, arte contemporanea, cinema).

Le sue creazioni sono prodotte da structure subventionné e dal Ministero della Cultura e della Comunicazione. Sono state presentate in Europa, America Centrale, America del Sud, Africa del Nord, Russia, Asia, Medio Oriente. I testi sono pubblicati in Francia da Solitaires intempestifs e tradotti e pubblicati in numerose lingue: inglese, russo, italiano, tedesco, giapponese, cinese, croato, sloveno, polacco, portoghese, spagnolo, castigliano, catalano, danese, greco, thai, ceco. Clôture de l’amour, realizzato per il Festival di Avignone nel 2011 con Audrey Bonnet e Stanislas Nordey, ha avuto un successo in tutto il mondo con oltre 180 repliche alla fine del 2016 e la traduzione in 23 lingue. Il testo ha ricevuto nel 2012 dal Sindacato della Critica il Premio per Migliore Creazione in lingua francese nonché il Grand Prix di letteratura drammatica del Centro nazionale di Teatro. ERT / Teatro Nazionale ha prodotto nel 2012 la versione italiana con Anna Della Rosa e Luca Lazzareschi. Pascal Rambert realizza la regia di Répétition scritto per Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Stanislas Nordey e Denis Podalydès che debutta il 12 dicembre 2014 al T2G-Théâtre de Gennevilliers nell’ambito del Festival dell’Autunno di Parigi. La tournée dello spettacolo conterà oltre 60 date nel 2015, tra Lione, Vidy Lausanne, Poitiers, Modena, Strasburgo, Clermont-Ferrand, Parigi presso il Teatro Nazionale di Chaillot, Orléans, Chateauvallon e Valenciennes. Nel 2016 ne realizza la versione italiana Prova con Anna Della Rosa, Laura Marinoni, Luca Lazzareschi e Giovanni Franzoni prodotta da ERT / Teatro Nazionale e nel 2017 quella spagnola, Ensayo. Nel 2015, l’Académie Française gli ha assegnato il premio annuale di letteratura e filosofia per Répétition. Il suo ultimo testo Architecture, scritto per ed interpretato da Emmanuelle Béart, Audrey Bonnet, Anne Brochet, Marie-Sophie Ferdane, Arthur Nauzyciel, Stanislas Nordey, Denis Podalydès, Pascal Rénéric, Laurent Poitrenaux, Jacques Weber, è stato creato per l’edizione 2019 del Festival di Avignone ed è stato ospitato a VIE Festival nel 2020.

