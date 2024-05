Sostenibilità, clima, diversità e inclusione. Torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024

Tre giorni di conferenze, tavole rotonde e workshop, oltre 30 relatori per parlare di sostenibilità, cambiamento climatico, diversità ed inclusione, innovazione ed opportunità. Il 7 e l’8 maggio, al Laboratorio Aperto – Ex AEM, torna il Festival dello Sviluppo Sostenibile, che nell’edizione 2024 rifletterà su cambiamento climatico, diversità ed inclusione. Un’occasione importante, che richiamerà a Modena alcuni dei massimi esperti su questi temi, come è stato spiegato in conferenza stampa alla presenza dell’Assessora a Città Smart, Politiche economiche, turismo e promozione della città del Comune di Modena, Ludovica Carla Ferrari. Il 22 maggio, invece al Museo della felicità di Carpi si affronterà il delicato tema della felicità in azienda.

“Sono onorata di essere Presidente dell’Associazione per la Responsabilità Sociale di Impresa – ha detto Elena Salda - una consolidata realtà di oltre cinquanta imprese del territorio emiliano, che si riconoscono in valori comuni quali etica, trasparenza, innovazione, inclusività, equità, sostenibilità, innovazione e che, per il sesto anno consecutivo, risponde alla chiamata di Asvis, l’Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile, organizzando a Modena un Festival a più anime: una tre giorni, due dei quali a Modena e uno a Carpi, per confrontarsi e riflettere insieme a relatori eccellenti sulle strade possibili da percorrere verso la sostenibilità e con due iniziative partecipative in Piazza Grande e in Piazza Roma, per coinvolgere e sensibilizzare i cittadini su questi importanti temi”.

“Il Cambiamento Climatico è tra i temi più urgenti e dibattuti in tutte le Agende a livello planetario come ogni anno l’Associazione per la RSI e il braccio operativo green Mutina Arborea accolgono la chiamata di Asvis e danno il proprio contributo per offrire un panel di relatori ed esperienze che permettano a ciascuno di aumentare la propria consapevolezza e poter prendere decisioni informate. Tutti possiamo contribuire al cambiamento, #Guardiamoalfuturo e facciamolo assieme” ha aggiunto Silvia Pini, Coordinatrice del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2024 e del Labirinto della Sostenibilità.

La giornata del 7 maggio, in particolare, si aprirà con una mattinata dedicata alle scuole ed alla presentazione del progetto di educazione civica e sviluppo sostenibile. Verrà poi proposto agli studenti il gioco di ruolo EN-ROADS, per sviluppare una visione del futuro alimentata da speranza e possibilità di azione.

“Quando ho incontrato il Dott. Andrea Baldi per la prima volta - racconta Elisa Stabellini, responsabile Risorse Umane di Edilteco e coordinatrice delle attività dei giochi di ruolo del Festival dello Sviluppo Sostenibile- mi ha parlato dello strumento EN ROADS sviluppato dal M.I.T. Massachusetts Institute of Technology, ed ho immediatamente riconosciuto il suo potenziale come strumento ideale per sensibilizzare la comunità civile sulle sfaccettature che presenta la gestione del problema del cambiamento climatico. In Edilteco crediamo di avere un impegno verso le generazioni future: costruire una civiltà più sostenibile. E siamo fermamente convinti dell'importanza di educare e sensibilizzare la comunità tutta per poter raggiungere questo obiettivo.”

A partire dalle 16.30, si entra nel vivo della discussione sul cambiamento climatico e sulle azioni necessarie ed urgenti per un futuro prospero insieme a Luca Lombroso, Francesca Despini e Sofia Costanzini del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari di UNIMORE”, che racconteranno il clima di Modena tra passato, presente e futuro. Elena Torri, moderatrice del sottogruppo Aree interne e montane ASviS, e Fausto Giovanelli, presidente dell’Ente Parco Nazionale Appennino Tosco-emiliano parleranno invece di città e comunità sostenibili: ruolo, valorizzazione e pagamento dei servizi ecosistemici. Un focus sulla riforestazione a Modena e provincia, invece, verrà fatto da Marcella Minelli e Silvia Pini, di Mutina Arborea Consorzio Forestale Impresa Sociale, mentre Andrea Ronchi, di CO2 Advisor, farà chiarezza sui crediti di carbonio.

Alle 19.15 l’attesissima lectio magistralis del professor Carlo Ratti, architetto e ingegnere, docente Mit e PoliMI, innovatore e designer di smart cities di fama internazionale.

Il Festival dello Sviluppo Sostenibile prosegue l’8 maggio. La mattinata sarà organizzata da Mediamo in collaborazione con l’Associazione per la Responsabilità Sociale d’Impresa e dedicata alle Direttive europee CSRD, CSDD e Green Claims, per investire in innovazione e sostenibilità in azienda.

“Oggi la sostenibilità è diventata un tema strategico non solo per le aziende ma anche per i cittadini, sempre più attenti agli impatti sociali e ambientali di ogni singola scelta o prodotto acquistato. Vanno coinvolti e responsabilizzati tutti i soggetti. E’ una sfida complessa: si tratta di modificare i nostri stili di vita alla radice e dobbiamo farlo subito perché non c’è più tempo” ha detto Andrea Cavallini di MediaMo, referente della mattinata dell’8 maggio.

Nel pomeriggio, i lavori ripartono alle 15.15 e ruoteranno attorno ai temi della diversità e dell’inclusione: nuove opportunità per generare valore. Erica Coppelli, presidente dell’Associazione APS Il Tortellante, e Fabiola Casarini, Dottoressa in psicologia dell’educazione e fondatrice di Associazione Errepiù, parleranno di autismo e multidisabilità, mentre Ad Communications con il format AD Maiora storie di vita e di impresa, dove il coraggio e la determinazione aiutano a resistere alle intemperie, presenterà un progetto no profit di cinematografia sociale e digital serie. Alfredo Perna, responsabile del centro di smistamento di Amazon a Spilamberto, sarà invece al centro di una tavola rotonda nel corso della quale verrà presentato un reportage di come un ostacolo, la sordità, possa diventare un valore ed un arricchimento.

Anche il fumetto può diventare uno strumento di inclusione, come racconterà Alex Bertani, direttore di Mercato Italia Panini e di Topolino, insieme allo sceneggiatore Roberto Gagnor, ed al disegnatore Claudio Sciarrone. Per imparare a guardare oltre, sentiremo poi le testimonianze di Michele Landolfi, esperto di accessibilità che collabora da anni con i team degli Accessibility Days e Daniele Cassioli, sciatore nautico e dirigente sportivo italiano, cieco dalla nascita, che si è guadagnato 28 titoli mondiali, 27 europei e 45 italiani.

Alle 18.30, la lectio magistralis di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, filosofi e scrittori, fondatori di Tlon, il progetto di divulgazione culturale che mette in connessione l’ambiente accademico con il mondo pop.

“Siamo orgogliosi di aver condiviso, in questa seconda giornata, un’idea di accessibilità e inclusione che è un interrogarsi costante su come la pratica quotidiana all’interno delle aziende può cambiare la nostra società. Dobbiamo capire che non esistono persone disabili ma persone, sempre e solo persone, messe in difficoltà da un contesto che non è progettato con e per loro. Crediamo che questo approccio arricchisca l'intera comunità e sia un passo cruciale verso un futuro più inclusivo” hanno aggiunto Serena Manfredini e Marco Montanari, di Proxima, agenzia di comunicazione che ha pensato il pomeriggio dell’8 maggio.

Il Festival si concluderà il 22 maggio al Museo della Felicità di Carpi. Alle 16 è prevista una visita al Museo dopodichè, con il professore Fabio Demaria, di Unimore, si parlerà di felicità in azienda e come misurarla. Seguirà una tavola rotonda con imprenditrici ed imprenditori del territorio. Insieme a Giovanni Arletti, presidente di Chimar spa, Gabriele Carboni, Co-fondatore Weevo, Claudio Giusti, Ceo di Acetaia Giusti, e Gloria Trevisan, titolare di Crea Sì, si confronteranno Nicola Marino della Fondazione Casa del Volontariato di Modena e Giorgio Sgarbi, direttore del personale e consulente del lavoro di Coopattiva Cooperativa Sociale Onlus.

Nell’ambito del Festival Dello Sviluppo Sostenibile, sono previste anche due esperienze in città: dal 7 al 13 Maggio in piazza Grande torna il Labirinto della Sostenibilità, un’installazione immersiva tutta green ideata da THE ROOOM ed a cura di Mutina Arborea Consorzio Forestale Impresa Sociale, che fa leva sul gioco e il fascino evocativo del labirinto per attivare un coinvolgimento dal risvolto positivo: C’è sempre una via d’uscita. Troviamola insieme raggiungendo i Goal di Agenda 2030. In piazza Roma, invece, si potrà visitare l’Osservatorio Geofisico, un punto di vista privilegiato su Modena ed un luogo ricco di curiosità e strumenti e dove si studia il cambiamento climatico. L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modena, dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dell’Ordine degli Architetti ed è organizzata dall’Associazione per la RSI, che aderisce ad ASviS e partecipa alle 17 giornate dei goals dell’Agenda 2030.