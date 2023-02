Alla Space Gallery arriva “Circularity” la personale di Giorgio Mussati

Sabato 25 febbraio alle 18.00 alla Space Gallery di via Bonacini 11 a Modena va in scena “Circularity” Vernissage di Giorgio Mussati. Ingresso libero. Dj Set fino alle 21.

Giorgio Mussati porta la street art su tela (anche en plein air) e la scena pop in strada, dipinge rap con il bit di Banksy e cita da Ghandi a Catherine Deneuve, da TVBoy a Andy Warhol.

“L’idea che ci sia, nel momento in cui un bambino prende possesso del telefono per la prima volta, del peccato originale, mi piace” ha detto un ginecologo francese; la produzione dell’artista per molti aspetti rappresenta quel bambino che prende per la prima volta il telefono tra le mani.”

“Le influenze dell’avvento della tecnologia e il flusso costante di informazioni che creano idoli impeccabili, terminator dell’eterna giovinezza, ma che sono anche loro persone, capaci persino, di fare le bolle con il chewing-gum. Così appare la visione d’insieme dell’esposizione. Il punto di partenza sono i sogni, i desideri e le nostre ambizioni. In questa serie, personaggi iconici che hanno avuto - e realizzato - grandi sogni e grandi ambizioni, sono rappresentati mentre fanno un palloncino con una gomma da masticare. Il palloncino rappresenta il contrasto tra l'idea eterea dei sogni e il modo in cui la gente ti vede quando esprimi grandi ambizioni.”

La Beneficenza

Dal 25 Febbraio al 11 Marzo 2023 sarà possibile acquistare a prezzo scontato le serigrafie numerate per sostenere l'associazione Aut Aut Modena. Le stampe si possono comprare anche on-line, dopo l'acquisto invia una mail a info@spacegallery.it con nome cognome e indirizzo di spedizione.