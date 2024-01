"I segni e i colori della memoria" Alla Space Gallery la mostra di Zanellato

La Space Gallery di Modena torna nell'anno nuovo con una nuova mostra dedicata all'arte di Alfredo Zanellato dal titolo "I segni e i colori della memoria". L'inaugurazione è prevista per sabato 20 gennaio dalle ore 18.00 presso la Galleria d'Arte Space Gallery di via Bonacini 11.

"La sedia, quella impagliata - dichiara il critico Galeazzo Giuliani- è per Zanellato il simbolo dell'ospitalità. Quando l'ospite entra in casa gli si porge una sedia; egli deve dimenticare la provvisorietà della visita, riposarsi se è stanco. In Zanellato la sedia, dall'umiltà del suo ruolo, si innalza a strumento di amicizia. Dopo la stretta di mano e il saluto orale essa assume una parte importante nei rapporti umani, oseremmo dire pari al significato evangelico dell'acqua per gli assetati e del cibo per gli affamati."

"Questa è l'idea originaria - prosegue Giuliani - che portò Zanellato a dipingere le sue "sedie" come "persone"; alla base il desiderio di rendere giustizia ad un oggetto di uso quotidiano, indispensabile, che si consuma nel suo continuo, ignorato rapporto con l'uomo. Ecco perché la paglia è, nelle prime opere, sfilacciata; qualche piolo è spezzato; le spalliere sono frantumate.Zanellato osserva l'uomo, nota che non solo non rispetta gli oggetti, nemmeno i suoi simili, il mondo intero; le sedie si deteriorano ulteriormente. Nelle ultime opere le sedie appaiono sempre più frantumate, irriconoscibili, immagini dell'uomo e della sua violenza. Il significato primo della sedia si dilata semanticamente in quello di sedia-uomo. Nell'ultima produzione, la sedia non è più rappresentata isolata nella sua oggettività, le sedie si moltiplicano in uno stesso spazio, spesso racchiuso in cerchi incompleti, "insiemi" comunicanti. I frammenti della loro umanità sono intrecciati, aggrovigliati. E ce n'è sempre una che, pur nella sua precarietà della struttura, sostiene le altre. È questa, forse, l'unica luce di speranza che anima il drammatico messaggio che si leva dalla poesia per immagini di Alfredo Zanellato."

La mostra sarà visitabile da Sabato 20 Gennaio dalle ore 18.00, Domenica dalle 16.00 - 19.30 fino a Sabato 27 Gennaio.