“Speriamo in giorni migliori”, Fabio Montella presenta il suo libro a Nonantola

Mercoledì 28 febbraio 2024 alle ore 21,00 a Nonantola alle Officine Culturali è in programma la presentazione del libro di Fabio Montella, alla presenza dell’autore, “Speriamo in giorni migliori. Gli ebrei stranieri a Modena: vita quotidiana, persecuzione, deportazioni, salvataggi, ritorno (1933-1947)”.

Speriamo in giorni migliori: Avvalendosi di una grande mole di documenti provenienti da una pluralità di fonti, il volume di Montella ripercorre in modo puntuale le vicende degli ebrei stranieri che vissero a Modena, per periodi più o meno lunghi, tra il 1933 e il 1945, un periodo complesso in cui a Modena convissero gesti di grande generosità e concrete pratiche di collaborazione al disegno nazista di sterminio degli ebrei.

Evento in collaborazione con Istituto storico di Modena e Fondazione Villa Emma. Ingresso libero.