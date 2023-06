"Al parco, di sera" letture e spettacoli per bambini a Formigine e dintorni

Indirizzo non disponibile

Si rinnova nei parchi di Formigine e delle sue frazioni l’appuntamento del giovedì sera per famiglie con bambini. Letture e spettacoli, con inizio alle 21, organizzate dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Formigine, con il sostegno della Fondazione di Modena.

Dopo il debutto lo scorso giovedì, il 22 giugno, al castello di Formigine, torna Camillo, il draghetto che abita l’antica fortezza (prenotazione obbligatoria scrivendo a castello@comune.formigine.mo.it).

Il giovedì successivo, al parco di Villa Gandini, le bibliotecarie leggeranno storie di incontri tra i bambini e il mondo del mare, mentre il 4 luglio, nello stesso luogo, le volontarie dell’Associazione Librarsi interpreteranno narrazioni al chiaro di luna.

Il 6 luglio, presso il parco Rodari di Casinalbo, l’attore Marco Bertarini racconterà storie di “libruncoli mai visti”.

Lo stesso Bertarini sarà testimone, il 13 luglio presso il parco della carrucola di Corlo, dell’incanto che le parole sanno dipingere.

Il giovedì successivo, presso il parco di via Don Gilberti a Colombaro, le bibliotecarie racconteranno storie di verde, estate e libertà mentre il 27 luglio nel parco di via Colombo a Magreta, Marco Bertarini racconterà storie rivisitate che avranno come protagonista il femminile.

Finale il 3 agosto presso il parco di Villa Gandini con un omaggio a Italo Calvino in vista del centenario della sua nascita.