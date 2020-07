Giocolieri, stelle e spettacoli: il sabato a Maranello si tinge di magia

Una serata di magia e sogno a Maranello, tra performance itineranti e osservazioni del cielo stellato.

Sabato 25 luglio tra Maranello e Fogliano sono in programma due eventi per grandi e piccoli. A Maranello torna Materiaviva Performance, la compagnia di teatro circo che unisce al gusto estetico dell'immagine costumi dal grande impatto visivo e lo stupore della tecnica circense.

Dalle 21 saranno protagonisti di uno spettacolo itinerante che da Piazza Libertà arriverà fino a Piazza Unità d’Italia, percorrendo le vie della città, in una atmosfera onirica tra giochi, danze, trampoli e monocicli. Dalle 18.30 nella zona pedonale di Piazza Libertà torna anche “Bancarelle in c’entro”, mercatino degli artisti dell’ingegno.

L’altro appuntamento della serata è alla Torre della Strega di Fogliano, uno dei luoghi più suggestivi del territorio, dove alle ore 20.45 è in programma una serata magica per i più piccoli e i genitori: si parte con la lettura animata per bambini “Miti e stelle” a cura di Ecosapiens, a seguire uno spuntino e alle 21.45, con il calare del buio, l’osservazione al telescopio delle costellazioni e dei pianeti visibili a cura di Pierluigi Giacobazzi. Si consiglia di portare un panno, una torcia e una mascherina. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria e in caso di maltempo sarà annullata