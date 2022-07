Giovedì 4 agosto ai Giardini Ducali, alle 21, il cantante Mauro Ermanno Giovanardi ripercorre in versione acustica gli ultimi venticinque anni della sua carriera, iniziata negli anni Ottanta. Nel concerto, intitolato “Un po’ d’amore”, l’artista ripropone alcuni brani storici dei La Crus, di cui è stato fondatore, alcuni dei suoi pezzi da solista e classici della canzone italiana, arrivando fino al suo ultimo lavoro “La mia generazione”. Sul palco anche Marco Carusino alle chitarre e Jessica Testa al violino. L’ingresso è libero; l’iniziativa è a cura di Studio’s in collaborazione con Fondazione di Modena ed Hera.

Mercoledì 3 agosto alle 21.30, ai Giardini d’estate, secondo appuntamento modenese con la rassegna “Mundus” che presenta il Mauro Ottolini quintet in “Nada mas fuerte”, un viaggio intorno al mondo, nella suggestione della musica popolare di paesi anche lontanissimi tra di loro. Ad accompagnare Ottolini, compositore, arrangiatore, polistrumentista specialista degli ottoni, un quintetto composto da strumenti popolari: le chitarre di Marco Bianchi, la fisarmonica di Thomas Sinigaglia, il sousafono di Glauco Benedetti, la batteria di Paolo Mappa e le percussioni di Simone Padovani, oltre alla voce di Vanessa Tagliabue Yorke, capace di restituire l’intensità di un repertorio fatto di brani originali, rumba, fado e calipso. Lo spettacolo, a cura di Ater, prevede un biglietto di ingresso di 10 euro (per informazioni: mundus@ater.emr.it ; biglietti: www.boxerticket.it ).

Lunedì 1 agosto , al parco XXII Aprile, alle 21, appuntamento per i più piccoli con “A ritrovar le storie” e le fiabe teatralizzate per raccontare il valore della diversità, dei diritti e della cittadinanza. Lo spettacolo, a cura di Teatro dell’Orsa e Charitas, è a ingresso libero.

Spettacoli per tutti e il Mauro Ottolini quintet in concerto per aprire agosto in città