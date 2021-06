“Note di stelle” torna ad animare l'estate di piazza XX Settembre

Per l’estate, Piazza XX Settembre si trasforma in un suggestivo salotto a cielo aperto illuminato da scintillanti luci. E per viverlo al meglio, Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita anche per quest’anno a “Note di stelle”, rassegna consolidata ed attesissima dall’affezionato pubblico, presentata questa mattina presso il locale La Lista alla presenza degli Assessori Andrea Bosi e Ludovica Carla Ferrari, del Dott. Claudio Rangoni Machiavelli, Presidente della Fondazione Banco San Geminiano San Prospero di Banco BPM, del Dottor Stefano Bolis, Responsabile Direzione Territoriale Emilia Adriatica di Banco BPM, di Mario Bugani e Maria Carafoli, rispettivamente Presidente e Direttore Modenamoremio.

Rassegna musicale e comica

Il programma 2021 si compone delle abituali quattro serate musicali e comiche dalle 21.30, che inizieranno martedì 8 Giugno con “Quando passa Nuvolari”, originale spettacolo musical teatrale presentato da Àkos Associazione Culturale, in cui i Sould Out & Friends omaggiano l’Emilia Romagna e Modena, esprimendo la passione e l’amore per la Terra dei Motori, attraverso i testi e le canzoni dei nostri più amati cantautori e degli artisti internazionali, insieme a curiosi aneddoti.

Questa serata vuole essere un’anteprima per prepararci all’arrivo del Motor Valley Fest, terza edizione della manifestazione dedicata a tutti gli appassionati dei brand delle due e quattro ruote più ambiti al mondo, che avrà Modena come palcoscenico dall’1 al 4 Luglio.

Martedì 15 Giugno con “La voce del silenzio” il Gruppo Amarcord (Sara Stacchezzini – voce, Claudio Mattioli – pianoforte/voce, Italo Cuni – sassofono, Andrea Terenziani – bassi, Maurizio Gandolfi – batteria) racconterà Mina e Ranieri, ripercorrendo la carriera di questi due straordinari artisti attraverso i loro brani più celebri, intercalati da racconti di aneddoti e storie che li riguardano.

In occasione della Festa della Musica, sabato 19 Giugno, quattro musicisti d’eccellenza (Marika Benatti - voce, Marco Dieci - pianoforte, Claudio Ughetti - fisarmonica, Gigi Cervi - basso, Frank Coppola - batteria) faranno rivivere al pubblico le canzoni di un mito della musica dalla voce emozionante ed evocativa: Edith Piaf.

“La vie en rose” sarà un racconto della vita dell’artista attraverso i suoi successi, insieme ad alcuni classici intramontabili della canzone francese.

Martedì 22 Giugno per il gran finale, farà capolino in XX Settembre “Si fa per ridere in Piazza”, lo show comico tratto dal programma più divertente della TV Italiana “Si fa x ridere”, con Gennaro Calabrese, straordinario imitatore targato Rai e Mediaset, che ha vinto il Premio “Alighiero Noschese”, Andrea Ferrari, beniamino del pubblico emiliano, Andrea Casoni, il divertentissimo “Cantante da Osteria no vegan” e un vincitore del Festival Cabaret Emergente 2020, che sarà proclamato questa sera al Teatro Storchi. Presenta Riccardo Benini.

Rassegna letteraria

E non finisce qui, perché quest’anno la rassegna “Note di stelle” sarà straordinariamente anticipata da tre presentazioni di interessanti libri dalle 20.00, a partire da martedì 15 Giugno, dove rivivremo tra aneddoti, musiche e chiacchiere con Andrea Barbi e con l’autore Marco Ligabue, alcune delle trentatré cronache che caratterizzano il libro “Salutami tuo fratello”. Pagine intrise di calore e autenticità, dall’inconfondibile sapore emiliano, che scorrono via veloci lasciando il sorriso sulle labbra e la voglia, come accade per i bei libri, di conoscere e diventare amici del loro autore.

Proseguiremo sabato 19 Giugno con “Amori sulle dita di una mano”, in cui conosceremo le cinque protagoniste del romanzo di Alessandro Pasetti, donne di diversa estrazione sociale e culturale, eppure tutte accomunate dal fatto di essere belle e intriganti e di avere una personalità lontana dagli stereotipi femminili di mogli e madri.

Cinque racconti di vita che celebrano la bellezza femminile, senza nascondere la precarietà dei rapporti umani e le inevitabili conseguenze sul destino di ognuno di noi. Presenta Riccardo Benini.

Concluderemo la rassegna letterararia martedì 22 Giugno con “Anime salve” di Francesco Sala, in cui l’autore e il giornalista Claudio Romiti presenteranno l’intricato gioco di ombre su cui il Commissario Dallari tenterà di far luce, in una Modena del 1929 immersa nel sogno e nella nebbia, in cui si aggirano personaggi bizzarri in una variopinta giostra di caratteri che, forse senza neppure saperlo, ruota attorno alla stessa storia.

Si ringrazia la Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero di Banco BPM.

Il ricco calendario di Modenamoremio è patrocinato dal Comune di Modena.

Rassegna musicale organizzata dai locali di Piazza XX Settembre

Ulteriore novità di quest’anno è la rassegna “Piazza E-XX Live” organizzata dai locali LaLista, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, un invito a godersi sei imperdibili serate musicali, accompagnate dalle loro squisite proposte eno-gastronomiche.

Dalle 20.30 il 17 Giugno i Menlove offriranno un tributo ai Beatles, il 24 Giugno Frank Nemola & Fabio Pioli ripercorreranno la storia della musica italiana tra Vasco, Carboni, Battisti, Rino Gaetano, l’8 Luglio i protagonisti saranno la voce e il piano dell’autore vincitore dell’ultimo Zecchino d’Oro Alex Visi, il 15 Luglio il tributo acustico sarà a due dei più amati cantautori di sempre con Rino Gaetano VS Battisti, il 22 Luglio i Nonentity presenteranno le loro acustic rock cover e, per finire, il 29 Luglio la Banda Popolare dell’Emilia Rossa divertirà con musica popolare/progressive/pop.

Informazioni utili

Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre LaLista, Rucola e Stracchino, Saporiamo, Sosta Emiliana, per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo.

Le sedie a disposizione per il pubblico saranno ad accesso libero e gratuito con capienza limitata e non è necessaria la prenotazione.

Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...