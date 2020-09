Settembre formiginese: i principali eventi del fine settimana

Al via la 49°edizione del Settembre formiginese, con un fine settimana ricco di appuntamenti.

Venerdì, sabato e domenica, dalle 14 e per tutta la serata, si terrà al parco della Resistenza il Moninga Villapark Street Festival: torneo di basket 3x3 con finalità benefica per la Fondazione Pediatrica di Kimbondo (Congo), casa di 500 bambini abbandonati, malati e disabili. Dal 2015 a oggi, Moninga Onlus, con i suoi eventi, è stata capace di inviare più di 100.000 euro per le cure di questi bambini.

Venerdì 4 settembre, alle 21, in Piazza Calcagnini i “Radio Luxembourg” festeggeranno l’apertura della kermesse settembrina con i brani più popolari degli anni '60 e '70.

Sabato alle 18, presso la Sala Loggia, si terrà un'altra tappa del percorso partecipato e aperto a tutta la cittadinanza verso la progettazione di un Piano Urbanistico Generale (PUG), ispirato agli obiettivi dell'Agenda ONU 2030. Il prof. Dario Costi dell'Università di Parma sarà disponibile per tutti coloro i quali vogliano porre domande sulla Formigine del prossimo futuro. Alle 20.30, in piazza Calcagnini, si terrà un Tributo ai Pink Floyd.

Domenica 6 settembre, alle 19 presso Villa Benvenuti (via Sassuolo 6) sarà presentata l’acetaia comunale intitolata a Francesco Aggazzotti, che ha trovato nel sottotetto della villa una nuova collocazione che consente di svolgere visite guidate. Domenica, saranno Maurizio Fini (Gran Maestro della Consorteria dell'Aceto Balsamico Tradizionale) e Giorgio Ferrari (Maestro assaggiatore e conduttore dell'acetaia comunale) a guidare il pubblico alla scoperta di questo prezioso prodotto del territorio; mentre da domenica 20 settembre si potrà visitare l’acetaia dalle 10 alle 12 chiamando il numero 059/416277.

Spettacolo serale, alle 20.30 in Piazza Calcagnini, sulla vita di John Lennon a 40 anni dalla sua morte, a cura di “Avanzi di Balera”.

Gli spettacoli serali prevedono posti a sedere. Obbligatorio l’uso della mascherina come da ordinanza del Ministro Speranza.