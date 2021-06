Arte dal vivo e realtà virtuale si intrecciano all'Ex Sant'Agostino: in scena l'esperimento "onlife"

Nell'ambito della rassegna "Onlinfe" di AGO Modena Fabbriche Culturali, sabato 5 e domenica 6 giugno, alla Farmacia Storica dell'Ex Ospedale Sant'Agostino, una coreografia di danza site-specific apre il programma in presenza.

Gli spettatori verranno letteralmente immersi in uno spettacolo dal vivo e in realtà virtuale: Meridiana è a cura di Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto. L'esperienza dal vivo viene alternata all'esperienza in virtual reality: al termine della performance lo spettatore può infatti rivivere lo spettacolo attraverso un visore di realtà aumentata duplicando l'esperienza fisica in realtà virtuale; un confronto tra diverse dimensioni, fisica e digitale, che amplia lo spettro percettivo del fruitore (sabato 5 e domenica 6 giugno, in tre repliche alle 15.30, 17.00, 18.30, prenotazioni online a partire dal 1 giugno, Farmacia storica, Ex Ospedale Sant'Agostino). Anche Kepler è a cura di Fondazione Nazionale della Danza/Aterballetto: in questo caso una coreografia quasi fantascientifica crea micro/macro-mondi all'interno della Chiesa di San Nicolò, sempre nel doppio registro, dal vivo e in realtà virtuale (Sabato 5 e domenica 6 giugno, in tre repliche alle 15:30, 17:00, 18:30, prenotazioni online a partire dal 1 giugno, Farmacia storica, Ex Ospedale Sant'Agostino).

Domenica 6 giugno si prosegue con la visione di danze "virtuali" durante la visita degli spazi dell'ex Ospedale Sant'Agostino, di cui viene approfondita la storia. Danze virtuali per visite reali è una visita guidata che unisce esperienze immersive di coreografie virtuali a un tour reale negli spazi fisici dell'ex ospedale voluto da Francesco III d'Este (domenica 6 giugno, 10.00, 11.00, 12.00 Farmacia storica e Chiesa San Nicolò, Ex Ospedale Sant'Agostino).

E' possibile seguire gli appuntamenti di AGO in diretta sulla pagina Facebook AGO Modena Fabbriche Culturali (@AGOModenaFaCultura) e sul sito www.agomodena.it. Per assistere alle performance dal vivo è necessario prenotarsi sempre su questo sito.

