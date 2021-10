L'Aida compie 150 anni, uno spettacolo al Teatro Comunale Pavarotti

150 anni fa, la vigilia di Natale del 1871, andava in scena al Teatro dell’Opera de Il Cairo la prima mondiale di Aida. Per celebrare l’anniversario, il 5 novembre alle ore 21.00, al Teatro Comunale Pavarotti-Freni, è in programma “Il racconto di Aida - Arie e duetti nella narrazione dell’opera”, uno spettacolo a cura dell’Istituto musicale Vecchi-Tonelli.

Sul palco, allievi della Masterclass in tecnica vocale e interpretazione del repertorio diretta da Raina Kabaivanska: Marily Santoro (Aida), Chiara Mogini (Amneris) e Cesare Kwon (Amonasro). Con loro il tenore Riccardo Della Sciucca nel ruolo di Radames. Maestro collaboratore Paolo Andreoli. La direzione musicale è affidata a Fabio Sperandio alla guida dell'Orchestra dell'Istituto Vecchi-Tonelli. La serata propone l’esecuzione di arie e duetti dell’opera intercalati da parti narrative, a cura di Massimo Carpegna, e si concluderà con la prima esecuzione dello schizzo sinfonico "Hymn to the fallen for Freedom" composto da Massimo Carpegna ed eseguito in omaggio al suo ritiro dall'insegnamento. Lo spettacolo si svolge nell’ambito del programma Modena Città del Belcanto e sarà preceduto alle 17, nel Ridotto del Teatro Comunale (ingresso libero da via Goldoni 1, fino a esaurimento posti) da Aida, celebrazione del genio italiano, una presentazione dell’opera curata da Massimo Carpegna e Carlida Steffan.

Il concerto è a ingresso gratuito con posto assegnato da ritirare presso la biglietteria del Teatro Comunale (Corso Canalgrande 85) a partire da martedì 26 ottobre. Gli orari della biglietteria sono i seguenti: martedì dalle 10 alle 19, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 16 alle 19; sabato dalle 10 alle 14 e dalle 16 alle 19; domenica dalle 11 alle 15. La sera del 5 novembre la biglietteria resterà aperta fino a inizio spettacolo. Per accedere occorrerà, oltre all’obbligo di indossare la mascherina, mostrare il Green Pass.



