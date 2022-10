"Banana Banzai - The Show", un pomeriggio di intrattenimento per bambini in centro storico

Ricordiamo inoltre che fino al 30 Novembre Piazza Matteotti, Largo Porta Bologna e Largo San Francesco accolgono le tradizionali casette in legno dove gustare le caldarroste dal tipico sapore autunnale.

Domani, venerdì 14 ottobre, alle 17.00, in Piazza Matteotti, il Mago Bretella ci farà divertire grazie a “Banana Banzai – The Show”, uno spettacolo di magia comica tratto dal libro “Banana Banzai. Giochi di Prestigio a costo zero” nel quale il mago spiega, passo dopo passo, i suoi trucchi alla portata di tutti.

Proseguono i pomeriggi di animazione della rassegna “Autunno in Centro Storico” organizzati da Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena.

