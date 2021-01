Castelnuovo, online uno spettacolo per bambini dedicato al Giorno della Memoria

Nuova fermata per “In carrozza!”, il ciclo di spettacoli on line dedicato ai più piccoli, che domenica 31 gennaio propone un appuntamento dedicato al Giorno della Memoria, promosso da “I burattini della commedia”.

In scena alle 17 lo spettacolo “La città che sussurrava” del Teatro Verde di Roma. Tratta dal libro “La città che sussurrò” di Jennifer Elvgren, vincitore del premio Andersen 2015, la storia – basata su una vicenda realmente accaduta durante la Seconda guerra mondiale – parla di Anett e del momento in cui scopre che nello scantinato di casa sua si nasconde una famiglia di ebrei. Nonostante la paura del buio e dello scantinato, è Anett a portar loro da mangiare e tutte le cose di cui hanno bisogno. Così conosce Carl, un bambino come lei, con cui fa presto amicizia. La famiglia di Carl sta aspettando una notte di luna piena per raggiungere il porto e fuggire in Svezia, ma è troppo buio per scappare. È Anett ad avere l’idea giusta per salvare il suo amico Carl dai soldati nazisti, ma per metterla in pratica dovrà coinvolgere l'intero villaggio e non fare troppo rumore.

Per assistere allo spettacolo on line, è necessario prenotarsi mandando una mail a cultura@comune.castelnuovo-rangone.mo.it entro sabato 30 gennaio.