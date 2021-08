Spettacolo di burattini "Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati" al Giardino Perla Verde di Nonantola

Con lo spettacolo di burattini per tutta la famiglia “Fagiolino e il terribile Cavalier Sbragafegati” della Compagnia I Burattini di Mattia si conclude martedì prossimo 10 agosto alle 21 al Giardino Perla Verde (in via Marconi 36) a Nonantola la stagione teatrale estiva del Teatro Troisi “Giardino Troisi”, curata da ATER Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

Ingresso gratuito su prenotazione. In caso di pioggia gli spettacoli si terranno presso il Teatro Troisi di Nonantola, sempre nel rispetto delle attuali misure di sicurezza.

Il Cavalier Sbragafegati è finito al verde e si ritrova coperto di debiti. Per poter risollevare le sue disastrate finanze, decide di sposare la figlia di Donna Eleonora, la quale ha ereditato una grossa somma di denaro. Alla richiesta della mano della ragazza riceve un rifiuto… Brillante commedia della tradizione Emiliana adatta a tutte le età.

La passione di Mattia Zecchi per il teatro dei burattini nasce da piccolo. Già all’età di 2 anni e mezzo era innamorato degli spettacoli di burattini, in particolare quelli con Fagiolino e Sganapino, protagonisti del teatrino bolognese. La sua passione è talmente forte che già all’età di 8 anni, presenta al pubblico il suo primo spettacolo, fino a quando nel 2005, all’età di 15 anni, decide di fondare la propria compagnia “I Burattini di Mattia”. Cresce osservando i grandi Maestri della tradizione bolognese come Romano Danielli e Marco Iaboli e William Melloni della “Compagnia del Pavaglione” e da loro impara tutto; dai testi classici alla tecnica, dalla recitazione alla rappresentazione dello spettacolo, anche collaborando occasionalmente con loro. Si dedica alla riscrittura e alla messa in scena di testi tradizionali, rinfrescandone i contenuti e innovandoli, senza mai uscire dal solco della tradizione bolognese. Inoltre dal 2006 al 2010 collabora con il “Teatrino dell’Es”, riadattando e riportando in scena un antico testo di Ettore Forni (burattinaio ferrarese 1877-1959) dal titolo “L’acqua Miracolosa".

Fagiolino e Sganapino sono i protagonisti di tutti i suoi spettacoli, insieme alle maschere della tradizione emiliana e quelle della Commedia dell’Arte. I suoi spettacoli cercano sempre di coinvolgere grandi e piccoli spettatori, rendendoli ancor più partecipi alla rappresentazione e facendo divertire adulti e bambini. Negli anni partecipa coi i suoi spettacoli a diverse Rassegne e Festival Nazionali e Internazionali di Teatro di Figura, riscuotendo successo e diversi riconoscimenti come il premio “Benedetto Ravasio” nel 2010 e il premio “Le figure del Futuro” nel 2012. Ora continua la sua attività su tutto il territorio nazionale continuando a portare in scena e a rappresentare le storie e le avventure di Fagiolino e Sganapino.

Info e prenotazioni

Prenotazione tramite e-mail a teatrotroisinonantola@ater. emr.it

Per informazioni e prenotazioni: tel. 059 896535, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19