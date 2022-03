"Animali da bar", lo spettacolo della Carrozzeria Orfeo fa il bis in provincia

Carrozzeria Orfeo, compagnia molto apprezzata dal pubblico e dalla critica, porta il suo stile tragicomico e sarcastico in due Teatri gestiti da ATER Fondazione, al Cinema Teatro Mac Mazzieri di Pavullo giovedì 24 marzo e al Teatro Troisi di Nonantola venerdì 25 marzo, ore 21. I bravissimi attori della compagnia porteranno in scena “Animali da Bar”, scritto da Gabriele Di Luca, che ne firma la regia insieme a Massimiliano Setti e Alessandro Tedeschi.

Spettacolo vincitore del Premio Hystrio Twister 2016, “Animali da Bar” scandaglia i paradossi e le ipocrisie del nostro tempo: sei disperati sono i protagonisti di una commedia grottesca.

Un bar abitato da personaggi strani: un vecchio malato, misantropo e razzista che si è ritirato a vita privata nel suo appartamento; una donna ucraina dal passato difficile che sta affittando il pro­prio utero ad una coppia italiana; un imprenditore ipocondriaco che gestisce un’azienda di pompe funebri per animali di piccola taglia; un buddista inetto che, mentre lotta per la liberazione del Tibet, a casa subisce violenze domestiche dalla moglie; uno zoppo bipolare che deruba le case dei morti il giorno del loro funerale; uno scrittore alcolizzato costretto dal proprio editore a scrivere un romanzo sulla Grande Guerra.

Sei animali notturni, illusi perdenti, che provano a combattere, nonostante tutto, aggrappati ai loro piccoli squallidi sogni, ad una speranza che resiste troppo a lungo.

E se appoggiati al bancone troviamo gli ultimi brandelli di un Oc­cidente rabbioso e vendicativo, fatto di frustrazioni, retorica, falsa morale e decadenza, oltre la porta c’è il prepotente arrivo di un “Oriente” portatore di saggezze e valori ormai però svuotati del loro senso originario e commercializzati come qualunque altra cosa.

Tutto è venduto, sfruttato e contrattato in Animali da Bar. La morte e la vita, come ogni altra merce, si adeguano alle logiche del mercato.

Lo spettacolo è audio descritto per gli spettatori non vedenti e ipovedenti, in collaborazione con il Centro Diego Fabbri di Forlì nell’ambito del progetto “Teatro no Limits”, la prenotazione per l’audio descrizione è obbligatoria.

