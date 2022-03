Arriva lo spettacolo di circo contemporaneo "L'Uomo Calamita"

Per la prima volta insieme, in uno spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura.

Con “L’uomo calamita” della Compagnia Circo El Grito - scritto e diretto da Giacomo Costantini con Uomo Calamita, Wu Ming 2 e Cirro - prosegue giovedì prossimo 10 marzo all’Auditorium Enzo Ferrari di Maranello la stagione teatrale 2021/2022 e si conclude sabato prossimo 12 marzo quella del Cinema Teatro Comunale di Bomporto, curate entrambe da ATER Fondazione in collaborazione con le Amministrazioni comunali. Inizio alle 21, per Maranello biglietto intero 18 euro e ridotto 16 euro, per Bomporto intero 10 euro e ridotto 7 euro.

Il testo e il libro originale sono di Wu Ming 2, le musiche di Cirro, le luci di Domenico De Vita, i costumi di Beatrice Giannini. L’occhio esterno è di Fabiana Ruiz Diaz, Giorgio Rossi e Tonio de Nitto, la consulenza alla drammaturgia di Luca Pakarov mentre l’ideazione e la costruzione di macchinari e scene è di Simone Alessandrini e ADIF Design. Una coproduzione Circo El Grito/Sosta Palmizi realizzata grazie al sostegno del Ministero dei Beni Culturali e della Regione Marche.

Circo El Grito e Wu Ming Foundation incrociano nuovamente i loro sentieri ne “L’Uomo Calamita”, straordinario spettacolo di circo contemporaneo, illusionismo, musica e letteratura scritto e diretto da Giacomo Costantini. Un supereroe assurdo che combatte l’assurdità della guerra, tra funambolismi del corpo e della lingua, in uno spettacolo che fonde i gesti di un circense con le frasi di un racconto e le note di uno spartito. Tra spericolate acrobazie, colpi di batteria e magie surreali, la voce dal vivo di Wu Ming 2 guida lo spettatore in una vicenda tra storia e fantasia, quella di un circo clandestino durante la seconda guerra mondiale.

Sinossi

L’11 settembre 1940 con una circolare telegrafica, il capo della polizia ordina che vengano controllati tutti i carrozzoni, i circhi e le carovane, affinché “vengano rastrellati e concentrati sotto rigorosa vigilanza”. L’Uomo Calamita e altri fenomeni da baraccone si ritrovano così senza tendone, senza lavoro e ricercati dalla polizia. Lena - una bimba di otto anni - si ritrova invece senza il suo supereroe preferito e senza lo spettacolo che attendeva dall’anno prima. Per sfuggire alla persecuzione, i circensi sono costretti a darsi alla macchia ma, con l’aiuto di Lena, useranno i propri poteri, l’astuzia e il magnetismo per combattere il nazi-fascismo.

Suggestioni magnetiche

“In scena vedrete l’Uomo Calamita alle prese con i suoi superpoteri. Che ci crediate o no, resterete col fiato sospeso mentre prova in segreto i suoi pericolosi esercizi di equilibrismo magnetico. E se non bastassero i suoi virtuosismi in altezza a farvi tremare le budella, ci penserà Cirro che sulla batteria sfoga tutta la sua rabbia da quando i nazisti gli hanno ammazzato il fratello.

Wu Ming 2 non solo racconta la loro storia ma ne prende parte. Sarà lui a cimentarsi in un esercizio

dalla cui riuscita dipenderà la vita dell’Uomo Calamita, che in uno dei suoi numeri è incatenato, appeso per i piedi, immerso dentro una vasca d’acqua… Siamo circensi, quando sfidiamo la morte lo facciamo sul serio!”

Informazioni

Auditorium Enzo Ferrari

via Nazionale 78 – Maranello (MO)

tel. 0536 943010

auditoriumferrari@gmail.com

Cinema Teatro Comunale

via Verdi 8/A – Bomporto (MO)

tel. 059 800776

teatrocomunalebomporto@ater. emr.it

Vendita biglietti – Orari biglietteria

Negli orari di programmazione del cinema; il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell’inizio dello spettacolo; online sul circuito Vivaticket

Prenotazioni via e-mail

Le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo auditoriumferrar i@gmail.com

I biglietti prenotati dovranno essere tassativamente ritirati entro un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.