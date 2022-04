Settimana della danza, l'MM Contemporary Dance Company si esibisce a Pavullo

Nell’ambito della settimana della danza che si svolge a Pavullo da giovedì 31 marzo a giovedì 7 aprile dentro e fuori il Cinema Teatro Mac Mazzieri con performance, workshop e laboratori, giovedì 7 aprile alle ore 21 sarà la volta della MM Contemporary Dance Company, realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale e internazionale, che presenterà LOVE POEMS, una serata composta da tre coreografie: “Duetto inoffensivo” (estratto da “Rossini Cards”) di Mauro Bigonzetti, “Brutal Love Poems” di Thomas Noone e “Vivaldi umane passioni” di Michele Merola.

Tre coreografie all’insegna del contemporaneo e unite dal comune denominatore di una spiccata musicalità, caratterizzate da una forte implicazione tanto interpretativa quanto tecnica, che mette in luce la versatilità stilistica e la straordinaria bravura dei danzatori della compagnia. Passando da un brano all’altro, la danza diventa tutt’uno con la musica, sposandone la ricchezza compositiva grazie a coreografie che privilegiano il movimento, la plasticità, ma anche l’importanza del singolo gesto. Ad interpretare le coreografie, sette danzatori della MMCDC, realtà di eccellenza della danza italiana, con una consolidata attività di spettacoli su tutto il territorio nazionale.

Il programma della serata

La serata si apre con “Duetto inoffensivo”, estratto da “Rossini Cards”, coreografia di Mauro Bigonzetti sulle musiche di Gioacchino Rossini. Si tratta di un duetto appassionato e intenso, due donne in scena in un alternarsi di complicità e conflitto, ne nasce uno scambio di energie, sentimenti ed emozioni legate alle delusioni d’amore. Il secondo brano è “Brutal Love Poems” di Thomas Noone sulla musica di Jim Pinchen. Quattro danzatori in un’opera astratta, cruda e dinamica. Un’esplorazione del lato “selvaggio” nascosto dentro di noi e che forse si manifesta solo davanti a chi più amiamo. Il programma si chiude con “Vivaldi umane passioni” coreografia di Michele Merola su musiche di Antonio Vivaldi. Sette danzatori in una produzione dove “il rapporto tra musica e movimento fa la parte da leone”, afferma Merola. Il coreografo ha ricercato prospettive, simmetrie, assonanze tra l’umano sentire e la musica nelle composizioni del grande compositore per creare un balletto che esprime danza, gioie, tenerezze, rabbia, attese, pulsioni, tormenti.

La compagnia è in visita a Pavullo già da qualche giorno prima dello spettacolo. Giovedì 31 marzo, venerdì 1 e lunedì 4 aprile il coreografo e direttore artistico della Compagnia Michele Merola ha tenuto un workshop per gli allievi delle due scuole di danza della città, il Centro Danza Studio D.I.A. e l’Associazione Culturale Le Muse. Opportunità unica per i giovani allievi che avranno inoltre l’occasione di presentare una breve performance prima dello spettacolo del 7 aprile.

Per informazioni e prenotazioni: Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri via Giardini 190, Pavullo nel Frignano (MO), tel. 0536 304034 – whatsapp 3332455578, info@cinemateatromacmazzieri.it, www.cinemateatromacmazzieri.it.