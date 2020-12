Duets ans Solos: musica e balletto si fondono in diretta streaming dal Teatro Pavarotti

Domenica 6 dicembre alle ore 20 lo spettacolo Duets and Solos ripreso a porte chiuse dal palcoscenico del Teatro Comunale Luciano Pavarotti di Modena sarà visibile a tutti dal canale YouTube del Teatro. Il titolo, programmato a breve termine a causa dell’emergenza sanitaria, costituisce un’occasione preziosa per assistere a una produzione che unisce interpreti di assoluto prestigio dal mondo della musica e del balletto.

In scena, il violoncellista Mario Brunello e la pianista Beatrice Rana eseguiranno pagine celebri del repertorio classico, dal “Cigno” di Camille Saint-Saëns ai Notturni di Chopin alle, danzate da cinque primi ballerini provenienti da grandi compagnie: Sergio Bernal, dal Balletto Nazionale di Spagna, Matteo Miccini, dello Stuttgart Ballet, Marijn Rademaker, dallo Stuttgart Ballet e dal Het National Ballet, Simone Repele e Sasha Riva dal Gran Teatro di Ginevra. “Un programma speciale - spiega Daniele Cipriani, curatore dello spettacolo - in cui due arti sorelle sono congiunte e si intessono, ognuna mantenendo la propria cifra ma formando un’unica stoffa. Organizzare uno spettacolo in streaming è l’unica modalità che abbiamo, non solo di dare agli artisti la possibilità di esprimere la loro arte, ma soprattutto di permettere alla gente di abbeverarsi alla fonte di quest’arte e della bellezza in questo periodo difficile”.

Il programma prevede coreografie firmate da Edward Clug, Ricardo Cue e in molti casi dagli stessi danzatori, come i passi a due di Sasha Riva e Simone Repele (Novembre 29 sui Notturni di Chopin, e Portrait di Lili sulla musica di J.S. Bach) presentati a Modena in prima assoluta. In What We’ve Been Telling You, coreografata e interpretata dalla coppia Matteo Micini e Marijn Rademaker sulla Fantasia in fa minore di Franz Schubert per pianoforte a quattro mani, Beatrice Rana sarà affiancata dal pianista Massimo Spada. Non mancheranno momenti di sola musica, come l’Andante dalla Sonata in sol minore per violoncello e pianoforte di Rachmaninoff e la famosa Ciaccona per violoncello solo di J.S. Bach.

Il programma completo dello spettacolo e le indicazioni per accedere allo streaming sono disponibili sul sito del Teatro Comunale di Modena.