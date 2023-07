La magia del fuoco in piazza a Vignola

Uno spettacolo visionario che fonde il circo contemporaneo con la manipolazione delle fiamme. “Lumia, fire theater” va in scena venerdì 21 luglio alle 21.00 in Piazza dei Contrari, a Vignola. Lo spettacolo è inserito all’interno della programmazione di Etra Festival, che continua fino al 21 agosto a Vignola. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito fino a esaurimento posti. Il programma completo è consultabile su www.fondazionedivignola.it.

“Lumia, fire theater” è uno spettacolo che mescola il teatro con la danza e la manipolazione delle fiamme per narrare allo spettatore il gioco innato che l’essere umano tende a intrattenere con il fuoco. Lumi - il Drago Bianco, interpretato da Antonio Bonura e il fuoco immergono lo spettatore in un racconto visionario tra musica, danza e “magie”. Il circo contemporaneo, il teatro e le arti in movimento diventano un tutt’uno con il fuoco, creando uno spettacolo con visioni indefinibili e molto suggestive.

Antonio Bonura nasce a Palermo nel 1973. È un performer, regista, formatore, scultore e creativo. Attraversa molteplici campi di studio e lavoro utilizzando i materiali più svariati, dedicandosi anche alla manipolazione del fuoco e dei metalli. Nel corso degli anni la sua esperienza lo porta a rielaborare le sue conoscenze facendolo approdare nel mondo dell’arte. Dopo gli studi artistici si dedica anche all’artigianato e alla scultura esponendo le sue opere in mostre collettive e personali a Palermo, Catania, Siracusa, Roma, Parigi, Oporto e Prato.

Etra Festival è organizzato con il sostegno di Fondazione di Vignola e Fondazione di Modena, in collaborazione con il Laboratorio Culturale ets, Poesia Festival, Artinscena e con il patrocinio del Comune di Vignola.