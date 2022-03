La formazione bolognese Kepler-452 arriva con "Gli Altri" al Teatro Tempio di Modena

Prosegue la programmazione di ERT / Teatro Nazionale al Teatro Tempio di Modena con Gli Altri – Indagine sui nuovissimi mostri di Kepler – 452 in scena dal 15 al 27 marzo (da martedì a venerdì ore 20.30, sabato ore 19.00, domenica ore 16.00). Dal 2015 la compagnia bolognse indaga le strade, le periferie, i luoghi della quotidianità per osservare la realtà con la lente della scena: ne sono nati lavori come Il Giardino dei ciliegi – Trent’anni di felicità in comodato d’uso (premio Rete Critica 2018) o F. Perdere le cose entrambi prodotti da ERT. In attesa di poter assistere in ottobre al debutto della nuova produzione Il Capitale, Kepler-452 porta in scena un reportage teatrale che indaga una particolare categoria di “Altri”.

Gli “Altri” sono spesso catalogati con una parola che ha il sapore di un mestiere: hater, ovvero odiatori di professione. I loro profili hanno un aspetto straniante: persone comuni – giovani studenti, amanti dei cani e dei gatti, genitori premursi, lavoratori – che, tra foto di vacanze e di animali, alimentano roghi virtuali. Ma chi sono questi Altri? Chi c’è dietro quel commento razzista irripetibile? Che esseri umani si nascondono dietro quei profili? Perché scrivono quelle cose, perché le pensano? Si identificano con quello che scrivono? Da dove viene tutto questo odio? Lo spettacolo nasce dal desiderio della compagnia di entrare in contatto con queste persone, questi Altri, di trascorrere del tempo insieme a loro e cercare di capirli. Che effetto fa incontrarli in carne e ossa? Come possiamo parlare con loro veramente, senza paternalismo? Che effetto fa questo tentativo? È possibile? È utile?

Kepler-452 nasce nel 2015 a Bologna dall’incontro tra Nicola Borghesi, Enrico Baraldi e Paola Aiello. Fin dalla sua nascita, la compagnia ha avuto un’ambizione, un desiderio, un’urgenza: aprire le porte dei teatri, uscire, osservare, attraverso la lente della scena, ciò che c’è fuori, nell’incrollabile convinzione che la realtà abbia una forza drammaturgica autonoma.

Prezzi dei biglietti € 15 / 6. Biglietteria Teatro Storchi – Largo Garibaldi 15, Modena. Orari apertura al pubblico: da martedì a sabato dalle 10.00 alle 14.00; martedì e sabato anche dalle 16.30 alle 19.00 biglietteria@emiliaromagnateatro.com | modena.emiliaromagnateatro.com | www.vivaticket.it. Biglietteria telefonica – tel. 059 2136021. Dal martedì al venerdì dalle 10.00 alle 14.00.

Fino al 31 marzo 2022, come definito nel DL del 24/12/2021 n.221, l’ingresso a teatro per assistere agli spettacoli è consentito solo con mascherina FFP2 e con green pass rafforzato. Per i minori di 12 anni non è previsto l’obbligo del green pass.

È possibile utilizzare i biglietti in formato elettronico: acquistando biglietti on-line o telefonicamente si riceverà una conferma via mail che potrà essere utilizzata per entrare in sala senza necessità di passare dalla biglietteria.