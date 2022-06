Max Angioni porta a Fiorano "Miracolato", appuntamento in Piazza Ciro Menotti

Sabato 25 giugno, alle ore 21.30 in Piazza Ciro Menotti a Fiorano appuntamento con il grande cabaret di Max Angioni. Comico emergente, reduce dai programmi di successo Italia’s Got Talent, Zelig, Lol2 e Le Iene, Angioni parte con il suo spettacolo “Miracolato”, che lo consacra come uno dei volti nuovi più importanti del panorama comico italiano.

Lo show, a ingresso gratuito, è organizzato dal Comitato Fiorano in Festa nell’ambito della rassegna Sempre Maggio Fioranese, in collaborazione con il Circolo Nuraghe, ed è patrocinato dal Comune di Fiorano Modenese. Ingresso fino ad esaurimento posti, con rispetto dei protocolli anti-contagio.