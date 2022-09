Emozioni in Piazza XX Settembre con la rassegna "Sulle note della filosofia"

Modenamoremio, società di promozione del Centro Storico di Modena, vi invita alle terza imperdibile serata della rassegna “Sulle note della filosofia” questo mercoledì, 21 settembre, alle ore 21.00 presso Piazza XX Settembre.

Ad attendervi lo spettacolo “Emozionando…” di Totò Grimaldi (fisarmonica) e Luana Bellucci (voce), duo musicale nato nel 2002 il cui repertorio spazia fra vari generi musicali italiani e internazionali con tocchi di musica classica al pianoforte e tango argentino alla fisarmonica.

TOTÒ GRIMALDI – Tre volte campione italiano di fisarmonica, vanta numerose apparizioni in trasmissioni televisive e collaborazioni con artisti di fama mondiale: il 1° dicembre 2021, con il gruppo Ologramma, diretto dalla dottoressa Frison, si esibisce davanti al Papa. A maggio dello stesso anno, sempre con il gruppo Ologramma, apre il concerto di Vasco a Imola.

Attualmente è il direttore della scuola di musica UPGB di Modena.

LUANA BELLUCCI – Inizia a studiare canto all'età di 9 anni e da subito inizia a collezionare i primi successi fra vari festival, manifestazioni e collaborazioni artistiche. Fra i più importanti citiamo le selezioni per il Festival di Sanremo che la vede tra i finalisti nel 2001, il Festival di Ariccia che le consente di avere un contratto triennale con la “Ricordi” di Rita Pavone e Teddy Reno, ospite a Miss France Monnequin a Montpellier in Francia. Nel 2010 esce il suo primo disco di brani inediti prodotto e distribuito in tutto il mondo dalla AM Production di Bologna.

L’ evento è patrocinato dal Comune di Modena. Per tutti gli eventi è consigliata la prenotazione nei locali di Piazza XX Settembre Rucola e Stracchino, Vasinikò, Sosta Emiliana, Sapori a Modena, Prime Restaurant Fish per godersi lo spettacolo comodamente seduti al proprio tavolo. Il programma completo, le date di recupero in caso di maltempo e i contatti dei locali sono consultabili sul sito www.modenamoremio.it.