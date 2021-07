"Cinque contro tutti": gli Oblivion in scena a Castelfranco Emilia

Cinque contro tutti, un’intervista pazza a persone che fingono da tutta una vita di essere degli artisti rispettabili. Un incontro ravvicinato (ma sempre distanziato!) con gli Oblivion, per conoscere meglio questi cinque funambolici artisti, il loro lavoro, la loro storia e ascoltarne le narrazioni e visioni, oltre ai vertiginosi esperimenti canori. E' questo il programma per sabato 17 luglio, alle ore 21.00, in Piazza Garibaldi a Castelfranco Emilia.

Gli Oblivion sono i cinque sensi della satira musicale, i cinque continenti della parodia, i cinque gradi di separazione fra i Queen e Gianni Morandi. Graziana Borciani, Davide Calabrese, Francesca Folloni, Lorenzo Scuda, Fabio Vagnarelli: li hanno definiti “atomizzatori di repertori musicali, pusher di pillole caricaturali” ma anche “meravigliosamente superflui, come le Piramidi”. Sono uno Spotify vivente che mastica le note e le digerisce in diretta in modi mai sentiti prima. Potrete sbirciare nel dietro le quinte, per sapere finalmente tutto quello che avreste sempre voluto conoscere ma che non avete mai osato chiedere: i cinque “cantattori” a nudo per raccontarvi, anche con l’aiuto di una chitarra, dieci anni di successi a loro insaputa.

L’accesso è libero fino a esaurimento posti con prenotazione obbligatoria su www.eventbrite.it. In caso di maltempo l’iniziativa sarà annullata.

