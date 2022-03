I PanPers al Teatro Michelangelo con "10 anni di minchiate"

Venerdì 18 marzo, Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte PanPers, saliranno sul palco del Teatro Michelangelo di Modena con il loro spettacolo dal titolo "10 ANNI DI MINCHIATE". Lo spettacolo, che recupera un appuntamento della stagione 19-20, avrà inizio alle ore 21.00. E' possibile comprare i biglietti online attraverso la piattaforma Vivaticket.

“10 ANNI DI MINCHIATE” non è solo un “best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi a oggi. Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) ci saranno infatti numerosissimi sketch inediti e parodie musicali mai sentite perché per i PanPers la prima prerogativa è sempre quella di stupire il pubblico e non offrire mai niente di scontato o prevedibile.

Ci saranno alcuni sketch talmente vecchi che non hanno mai visto la luce, né in Tv né in cantina. Insomma vogliono che sia uno spettacolo indimenticabile. Andrea Pisani e Luca Peracino – meglio noti con il nome di PanPers – hanno 31 anni. E si sono conosciuti all’età di 4. Luca è arrivato all’asilo con un grembiule giallo e Andrea, per reazione, gli ha dato un pugno. Da allora, non si sono più lasciati. Dopo aver deciso di ampliare il loro pubblico (amici, genitori e compagni di liceo), si cimentano in diversi concorsi di cabaret ed entrano nel Laboratorio Zelig. Ma non c’è stato il tempo per una lunga gavetta perché a soli 22 anni sono già sul palco di Colorado, programma Mediaset che -dal 2009- li vede come presenza fissa. L’impatto con il prime time non ha fatto che aumentare la loro creatività e perfezionare un personalissimo stile comico fatto di paradossi, situazioni e battute secche. Nel 2010, debuttano sui social network imponendosi con mix di video, parodie musicali, webserie (come la loro SpyCar) e battute che li rende subito seguitissimi dai giovani (e non solo) e gli permette di raggiungere numeri importanti: 1 milione 800mila su FB, 880mila su YT, 400mila su IG. Oltre all’impegno social, prosegue quello in tv con Colorado e altri programmi su Mediaset, Rai, Disney Channel (In Tour, LifeBites, ShotTime). Intanto, sia come duo che separatamente, dal 2013 entrano nel mondo del cinema con una serie di titoli: Fuga Di Cervelli, I BabySitter, Belli di Papà, Matrimonio Al Sud, Classe Z… In campo musicale, nel 2015, esce la loro prima raccolta di parodie di celebri hits e, nell’estate 2017, il loro primo inedito: “Ci Mancano Le Basi – feat. Nessuno”. Nonostante i molti e differenti impegni, I PanPers continuano coltivare l’amore per il live e per la loro città, Torino. Da Torino, sono partiti tutti i loro show che hanno fatto registrare sold out in tutta Italia: “Vi E’ Mai Capitato?”, “The Akkattappara Show”, “Bastardi Con La Gloria”, “Quasi Esauriti”… E, a 10 anni di distanza dal primo spettacolo, l’11 maggio 2018 debutta in prima nazionale al Teatro Nuovo a Torino il loro nuovissimo show teatrale, dal titolo autoironico come loro: “10 Anni Di Minchiate”.