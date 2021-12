Modena, spettacolo sul ghiaccio alla pista di pattinaggio di Piazza Roma

Domenica 19 dicembre alle ore 16.30 l’Accademia del Ghiaccio, pista di pattinaggio che anima Piazza Roma durante le feste incantando adulti e bambini, farà da cornice alle eleganti coreografie delle pattinatrici della Polivalente Castelnuovo Rangone Modena e delle ballerine di Equilibra Danza Aerea.

La Polivalente Castelnuovo Rangone, società di pattinaggio con sede a Montale, traduce per l’occasione il pattinaggio artistico in pattinaggio sul ghiaccio, proponendo incantevoli coreografie sulle note della colonna sonora del noto film Disney “Cruella”, dirette dalla pluripremiata campionessa di pattinaggio artistico Katia Attarantato.

La Società Sportiva Art Gravity – Equilibra, diretta da Giuliana Pinelli, offre invece a Modena una vera propria scuola di formazione di Danza Aerea, vantando la fondazione di una compagnia in continua espansione composta da giovani accomunati dalla passione per lo sport e per l’arte, guidati da docenti dotati di Certificazione Internazionale “Aereal Phisique”.

Credendo fermamente in un’arte affascinante e ricca di valori, i danzatori aerei coinvolgono ed emozionano il pubblico di ogni età, coniugando potenza fisica ed eleganza, intensità e delicatezza. Gli stessi partecipanti saranno protagonisti di un secondo spettacolo, il 23 gennaio 2022 alle ore 16.30.

Saranno presenti all’esibizione il Sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l'Assessore alle Politiche Economiche Ludovica Carla Ferrari e l'Assessore al Centro Storico Andrea Bosi. L’Accademia del Ghiaccio rimarrà aperta al pubblico fino al 31 gennaio.