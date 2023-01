"Piccola Patria" inaugura il 2023 del Teatro Troisi di Nonantola

Sabato 14 gennaio, alle ore 21 presso il Teatro Massimo Troisi di Nonantola si terrà lo spettacolo “Piccola Patria” della compagnia CapoTrave, uno spettacolo che riflette su uno dei fenomeni del nostro tempo: la frammentazione in piccole patrie e l’incapacità della politica di comprendere le reali necessità dei cittadini.

Nella stesura drammaturgica gli autori si sono ispirati alla vicenda storica della Repubblica di Cospaia, situata tra la Toscana e l’Umbria: un lembo di terra lungo 2 km e largo 500 metri che fu Repubblica indipendente dal 1440 al 1826, a causa di un errore di tracciamento dei confini da parte dei geografi della Repubblica di Firenze e dello Stato Pontificio. Ambientata nel nostro presente, in una cittadina di provincia non specificata, dove si sta per svolgere un referendum che decreterà l’eventuale autonomia dall’Italia, la vicenda si sviluppa su tre giorni: il giorno antecedente, il giorno stesso e quello successivo al voto. Il vorticoso climax di tensione innescato dall’imminente scelta politica fa emergere le contraddizioni individuali, familiari e sociali, che si palesano nella relazione tra i tre protagonisti. Ci sono un fratello e una sorella, e poi c’è un giovane uomo che con questa sorella ha un passato misterioso, ci sono fatti violenti che riemergono da lontano, ci sono speranze future e tradimenti che scombinano i rapporti sociali e personali, mentre la politica porta scompiglio nella vita quotidiana delle persone.

Piccola Patria è l’ultimo dei 13 spettacoli creati e prodotti da CapoTrave, sodalizio formato da Lucia Franchi e Luca Ricci, e attivo sulla scena da oltre vent’anni.

