"Così è (se vi pare)": al Teatro di Bomporto si recita Pirandello

Si recita Pirandello al Teatro di Bomporto. Sabato 21 maggio alle 21 nuovo appuntamento della rassegna “Teatro: territorio”, con l’Associazione Agatàrt che porterà sul palco del Teatro di via Verdi “Così è (se vi pare)”, una della più celebri commedie del grande drammaturgo siciliano.

Al centro della storia la signora Frola, la suocera, e il signor Ponza, il genero. Perché i due vivono in appartamenti separati? Perché la suocera non vede mai la moglie del signor Ponza? La signora Ponza è o non è la figlia della signora Frola? Sono queste le domande che si fa la borghesia del paese dove i due si sono appena trasferiti, smascherata dal personaggio di Lamberto Laudisi.

L’ingresso allo spettacolo, diretto da Angelo Argentina, costerà 10 euro (ridotto a 5 euro); per maggiori informazioni o prenotazioni rivolgersi all’Associazione Agatàrt al 338-8448299.