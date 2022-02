Sandrone torna al Teatro Pavarotti con uno spettacolo in dialetto modenese

Dopo due anni di attesa, torna al Teatro Comunale di Modena Pavarotti - Freni, Sandrone, con lo spettacolo "Sandrone al somarino bianco". Si tratta di un'operetta comica in italiano e in dialetto modenese diretta da Alessandro Brachetti e ideata e scritta da Daniele Rubboli, che andrà in scena martedì 15 febbraio alle ore 21.00.

Rimangono validi i biglietti venduti per lo spettacolo rinviato del 2020. Biglietti ancora disponibili presso la Società del Sandrone (059-8778240 dalle 15 alle 18) e presso la biglietteria del teatro.