"Strade sui Sassi", appuntamento tra mito e teatro al Parco XXII Aprile

Domenica 30 agosto, ultimo appuntamento della rassegna "Attraversamenti Teatrali", realizzata da PaZo Teatro e Somantica Project con il patrocinio del Comune di Modena, nell'ambito dell'Estate Modenese. Al Parco XXII Aprile, alle ore 21.00, si terrà "Strade sui Sassi", a partecipazione libera e gratuita.

Lo spettacolo prende le mosse dal mito di Deucalione e Pirra narrato nelle Metamorfosi di Ovidio: dopo un terribile Diluvio Divino che stermina il genere umano, ormai corrotto da odio e distruzione, una mite coppia di anziani, Deucalione e Pirra, si ritrova unica superstite e ripopola la specie a partire dalle "Ossa della Madre Terra", i sassi, che, lanciati alle loro spalle, generano nuove Donne e nuovi Uomini.

All'opera di Ovidio si mescolano altre fonti, come i racconti tradizionali del Mahabharata e i testi di Nietzsche, che arricchiscono di significato questo gesto simbolico da cui è partita la creazione, lasciar andare i resti di un passato distrutto alle proprie spalle e ripartire proprio dai quei resti, consapevoli che probabilmente non funzionerà comunque, che bisognerà ancora una volta ricominciare da capo, ma disposti a farlo in eterno, mossi dalla Speranza di un futuro migliore.

Per ulteriori informazioni, consultare il sito web www.pazoteatro.com oppure contattare l'indirizzo di posta elettronica pazoteatro@gmail.com.